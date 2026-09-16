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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 62χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία, η οποία αγνοείται από το πρωί του Σαββάτου (12/9) στην περιοχή του Αλυκανά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 62χρονη καταγράφηκε για τελευταία φορά το πρωί του Σαββάτου στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής και παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται.

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Μετά τη δήλωση της εξαφάνισής της, ξεκίνησε άμεσα μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης. Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί και πυροσβέστες, ενώ τη συνδρομή τους παρέχουν και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Για την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης χρησιμοποιείται drone, ενώ αναμένεται να φτάσει στο νησί και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ενισχύσει τις προσπάθειες εντοπισμού της γυναίκας.

Οι έρευνες στην περιοχή του Αλυκανά συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε πιθανό σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 62χρονη.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ