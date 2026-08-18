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Έξι επιβάτες τραυματίστηκαν όταν επιβατηγό-τουριστικό σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους, κατά την επιστροφή του στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών στη Ζάκυνθο. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 41χρονος κυβερνήτης του σκάφους.

Το συμβάν σημειώθηκε τις βραδινές ώρες, όταν η Λιμενική Αρχή Αγίου Νικολάου Βολιμών ενημερώθηκε από τον κυβερνήτη ότι, κατά την επιστροφή από περιηγητικό πλου, το σκάφος προσέκρουσε σε τσιμεντόλιθους (μπλόκια). Στο τουριστικό σκάφος επέβαιναν συνολικά 26 άτομα, εκ των οποίων δύο μέλη πληρώματος και 24 επιβάτες.

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Μετά την πρόσκρουση, έξι επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς. Όταν το σκάφος κατέπλευσε στο λιμάνι, τέσσερις από τους τραυματίες μετακινήθηκαν με ίδια μέσα, ενώ δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τους έξι τραυματίες, οι πέντε εξετάστηκαν και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, προτού πάρουν εξιτήριο. Ένας 60χρονος ημεδαπός παρέμεινε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Αγίου Νικολάου Βολιμών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο 41χρονος ημεδαπός κυβερνήτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους του σκάφους. Για να επιτραπεί η επαναδραστηριοποίησή του θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Παράλληλα, ξεκίνησε η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκε θαλάσσια ρύπανση.