Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένας 56χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, έχοντας διαγνωστεί θετικός στη λεπτοσπείρωση μετά από μοριακό έλεγχο.

Ο ασθενής αντιμετωπίζει πολυοργανική ανεπάρκεια, ενώ οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Το νέο αυτό κρούσμα έρχεται να προστεθεί σε άλλα τέσσερα περιστατικά που καταγράφηκαν στο νησί τον περασμένο Απρίλιο.

Η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μυοκτονίας και τη δημόσια υγεία.

Η λεπτοσπείρωση μεταδίδεται από τα τρωκτικά στον άνθρωπο μέσω επαφής με μολυσμένο νερό ή έδαφος και μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

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Θετικός στη λεπτοσπείρωση διαγνώστηκε ο 56χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς ο μοριακός έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο επιβεβαίωσε την παρουσία του βακτηρίου.

Ο άνδρας, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, αντιμετωπίζει πολυοργανική ανεπάρκεια και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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Το νέο επιβεβαιωμένο κρούσμα λεπτοσπείρωσης στη Ζάκυνθο, μιας νόσου που μεταδίδεται από τα τρωκτικά στον άνθρωπο, προστίθεται στα τέσσερα κρούσματα που είχαν καταγραφεί στο νησί τον περασμένο Απρίλιο, εκ των οποίων το ένα ήταν θανατηφόρο.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς επανέρχονται οι προβληματισμοί για την επάρκεια και την έγκαιρη εφαρμογή των προγραμμάτων μυοκτονίας από τους αρμόδιους φορείς, όπως η Περιφέρεια και ο Δήμος, αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται από ιδιώτες, με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού των τρωκτικών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Πώς μεταδίδεται η λεπτοσπείρωση – Συμπτώματα και αντιμετώπιση

Η λεπτοσπείρωση είναι μια μικροβιακή λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Leptospira. Πρόκειται για μια νόσο που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, κυρίως μέσω της επαφής με ούρα μολυσμένων ζώων, με πιο γνωστούς φορείς τα τρωκτικά.

Το μικρόβιο μπορεί να επιβιώσει για ημέρες σε υγρό περιβάλλον, σε στάσιμα νερά, λάσπες ή υδάτινες συλλογές, γι’ αυτό και ο κίνδυνος αυξάνεται σε συνθήκες κακής υγιεινής, πλημμυρών ή αυξημένης παρουσίας ποντικών και αρουραίων.

Η μετάδοση στον άνθρωπο γίνεται, συνήθως, όταν μολυσμένο νερό ή χώμα έρθει σε επαφή με τραυματισμένο δέρμα, με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια λοίμωξη που απαιτεί απαραίτητα άμεσο δάγκωμα ή επαφή με το ζώο.

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν

Η λεπτοσπείρωση μπορεί να εμφανιστεί με ήπια συμπτώματα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίσσεται σε σοβαρή και απειλητική για τη ζωή νόσο. Στις πιο κοινές ενδείξεις περιλαμβάνονται:

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πυρετός

έντονος πονοκέφαλος

ρίγος

μυαλγίες

αδυναμία και καταβολή

Σε βαρύτερες μορφές μπορεί να εμφανιστούν:

ίκτερος

νεφρική δυσλειτουργία ή νεφρική ανεπάρκεια

μηνιγγίτιδα

αναπνευστικές επιπλοκές

αιμορραγικές εκδηλώσεις

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Αυξημένο κίνδυνο διατρέχουν όσοι εργάζονται ή κινούνται σε περιβάλλοντα με χώμα, νερά, αγροτικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες, καθώς και όσοι εκτίθενται σε περιοχές με αυξημένο πληθυσμό τρωκτικών.

Στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό των περιστατικών αφορά ανθρώπους με αγροτοκτηνοτροφική ενασχόληση. Ωστόσο, η νόσος δεν αφορά μόνο αυτή την ομάδα. Όπου υπάρχουν μολυσμένα νερά, υγρασία, πλημμυρικά φαινόμενα ή κακή διαχείριση απορριμμάτων, το ρίσκο αυξάνεται.

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(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ygeiamou.gr)