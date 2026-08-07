Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι οκτώ τουρίστριες προσήλθαν στο νοσοκομείο της Ζακύνθου από τα μέσα Ιουνίου καταγγέλλοντας περιστατικά σεξουαλικής βίας.

Η Αστυνομία επιβεβαιώνει την καταγραφή τριών επίσημων περιστατικών και τη σύλληψη δύο ατόμων για υποθέσεις που διερευνήθηκαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Οι διαφορές στους αριθμούς προκύπτουν καθώς πολλές γυναίκες που αναζήτησαν ιατρική βοήθεια δεν προχώρησαν σε επίσημη μηνυτήρια αναφορά στις αστυνομικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, τα περισσότερα περιστατικά συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά και αφορούν νεαρές τουρίστριες που βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης.

Το νοσοκομείο του νησιού αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση λόγω του αυξημένου αριθμού επισκεπτών, καλύπτοντας καθημερινά ανάγκες εκατοντάδων ασθενών με περιορισμένους πόρους και προσωπικό.

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Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που έρχονται από τη Ζάκυνθο σχετικά με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος τουριστριών, αλλά και η σημαντική απόσταση που εμφανίζεται ανάμεσα στις περιπτώσεις που καταγράφηκαν από το νοσοκομείο και σε εκείνες που έφτασαν τελικά ως επίσημες καταγγελίες στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, από τις 15 Ιουνίου οκτώ γυναίκες τουρίστριες προσήλθαν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου ζητώντας ιατρική βοήθεια και αναφέροντας ότι είχαν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα περιστατικά, σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά.

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Η ΕΛ.ΑΣ., ωστόσο, δίνει διαφορετική εικόνα ως προς τον αριθμό των επίσημα καταγεγραμμένων καταγγελιών.

Τρεις καταγγελίες και δύο συλλήψεις

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο του 2026 έως και τις 6 Αυγούστου έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες τρία περιστατικά, για τα οποία ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε συνεργασία με εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές αρχές.

Για τις υποθέσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει παράλληλα ότι οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να διερευνούν κάθε σχετική καταγγελία και ότι η επίσημη ενημέρωση βασίζεται αποκλειστικά στα επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Το κρίσιμο ερώτημα των υπόλοιπων περιστατικών

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Η διαφορά των αριθμών δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η μία πλευρά διαψεύδει την άλλη.

Η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρεται σε γυναίκες που προσήλθαν στο νοσοκομείο και ανέφεραν ότι είχαν υποστεί βιασμό, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. καταγράφει τις υποθέσεις που έφτασαν σε αυτή ως επίσημες καταγγελίες.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν την Αστυνομία και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, πραγματοποιήθηκαν πραγματογνωμοσύνες από γυναικολόγους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι γυναίκες δεν έδωσαν στοιχεία για τους φερόμενους δράστες και δεν προχώρησαν σε μηνυτήρια αναφορά.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε Ιταλίδα τουρίστρια που χρειάστηκε ειδική ιατρική αντιμετώπιση λόγω των τραυμάτων της.

Στο επίκεντρο ο Λαγανάς

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι σε ορισμένα από τα περιστατικά οι φερόμενοι δράστες εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση μέθης νεαρών τουριστριών στον Λαγανά.

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Το στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχαν αναφερθεί περίπου δύο ανάλογα περιστατικά, έναντι οκτώ γυναικών που αναζήτησαν φέτος ιατρική βοήθεια αναφέροντας βιασμό.

Στα όριά του το Νοσοκομείο Ζακύνθου

Την ίδια ώρα, η εικόνα στα Επείγοντα του νησιού είναι ασφυκτική. Περισσότεροι από 200 ασθενείς ημερησίως προσέρχονται στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, και περίπου το 80% είναι τουρίστες. Πολλά περιστατικά σχετίζονται με υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τροχαία και τραυματισμούς με τετράτροχα οχήματα.

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Η τεράστια αύξηση του πληθυσμού τους θερινούς μήνες μετατρέπει ένα σχετικά μικρό νησιωτικό νοσοκομείο σε μονάδα που καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει φόρτο δυσανάλογο προς το προσωπικό και τις υποδομές του.

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Και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, οι αναφορές για σεξουαλικές επιθέσεις δημιουργούν ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα: πόσα περιστατικά σεξουαλικής βίας συμβαίνουν πραγματικά και πόσα από αυτά φτάνουν τελικά μέχρι την επίσημη καταγγελία και τη Δικαιοσύνη;

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