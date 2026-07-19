Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πιανίστρια Έλενα Ξυδιά πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό ρεσιτάλ στην Ακτή του Ονείρου στη Ζάκυνθο, τοποθετώντας το πιάνο της σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον.

Η παραγωγή αποτελεί μέρος του Piano Natural Heritage Project, το οποίο στοχεύει στη σύνδεση της μουσικής με την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

Ο σκηνοθέτης Πασχάλης Μάντης επιμελήθηκε τη δημιουργική παρουσίαση, η οποία απαιτούσε επίπονες προετοιμασίες για τη μεταφορά του οργάνου σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Η συγκεκριμένη καλλιτεχνική δράση ακολουθεί μια διεθνή παράδοση μουσικών εμφανίσεων σε υδάτινα περιβάλλοντα, επιδιώκοντας την ανάδειξη τοπίων μέσα από την τέχνη.

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Λευκοί βράχοι που βυθίζονται στο Ιόνιο, φυσικές σπηλιές σμιλεμένες από τα κύματα, διάφανα γαλάζια νερά και ένα πιάνο εκεί όπου κανείς δεν θα περίμενε να το συναντήσει. Η Έλενα Ξυδιά επέστρεψε με ακόμη μία εντυπωσιακή παραγωγή, μετατρέποντας τη θάλασσα της Ζακύνθου σε μια απέραντη μουσική σκηνή.

Η «ιπτάμενη πιανίστρια» έδωσε το νέο της ρεσιτάλ στην Ακτή του Ονείρου, μια περιοχή προσβάσιμη αποκλειστικά με σκάφος. Το πραγματικό πιάνο μεταφέρθηκε μέσα στο άγριο φυσικό τοπίο, ενώ η κάμερα κινήθηκε ανάμεσα στις σπηλιές και στα νερά, δημιουργώντας εικόνες που εύκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

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Δεν είναι, όμως, ψηφιακή κατασκευή. Πίσω από τα λίγα λεπτά του βίντεο βρίσκονται ημέρες προετοιμασίας, δύσκολες μεταφορές και μια ολόκληρη ομάδα παραγωγής. Η σύλληψη και η δημιουργική επιμέλεια ανήκουν στον σκηνοθέτη Πασχάλη Μάντη, εμπνευστή του Piano Natural Heritage Project.

Για περισσότερα από έξι χρόνια, η Έλενα Ξυδιά και οι συνεργάτες της ταξιδεύουν το πιάνο σε λίμνες, βουνά, κάστρα, μνημεία και δυσπρόσιτες ακτές, επιχειρώντας να συνδέσουν τη μουσική με την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τη λίμνη της Καστοριάς στη θάλασσα της Ζακύνθου

Η Ζάκυνθος δεν είναι η πρώτη «υδάτινη σκηνή» της Ελληνίδας πιανίστριας. Το 2023 είχε εμφανιστεί με το πιάνο της στη μέση της λίμνης της Καστοριάς, σε μία ακόμη παραγωγή του Πασχάλη Μάντη, με την πλωτή εξέδρα να χάνεται σχεδόν μέσα στην ομίχλη και στα νερά. Οι εικόνες εκείνης της εμφάνισης είχαν ταξιδέψει εκτός Ελλάδας.

Η ιδέα, πάντως, να μετατρέπεται το νερό σε συναυλιακό χώρο έχει δώσει ορισμένες από τις πιο παράτολμες και ιστορικές μουσικές εικόνες διεθνώς.

Ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι απέναντι στον αρκτικό παγετώνα

Το 2016 ο Ιταλός συνθέτης και πιανίστας Λουντοβίκο Εϊνάουντι κάθισε μπροστά σε ένα πιάνο πάνω σε πλωτή εξέδρα στον Αρκτικό Ωκεανό. Με φόντο τον παγετώνα Wahlenbergbreen, στο Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, ερμήνευσε το «Elegy for the Arctic».

Η εμφάνιση οργανώθηκε με τη στήριξη της Greenpeace και αποτέλεσε μουσική έκκληση για την προστασία της Αρκτικής. Το πιάνο, η μικρή εξέδρα και ο μουσικός έμοιαζαν ασήμαντοι μπροστά στον τεράστιο όγκο του πάγου, κάνοντας το περιβαλλοντικό μήνυμα ακόμη ισχυρότερο. Greenpeace

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Οι Pink Floyd που «κατέλαβαν» τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας

Στις 15 Ιουλίου 1989 οι Pink Floyd έδωσαν μία από τις διασημότερες πλωτές συναυλίες όλων των εποχών. Το συγκρότημα εμφανίστηκε πάνω σε τεράστιες εξέδρες αγκυροβολημένες στη λεκάνη του Αγίου Μάρκου, μπροστά από το Παλάτι των Δόγηδων.

Περίπου 200.000 άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία από τις όχθες και από εκατοντάδες σκάφη, ακούγοντας τραγούδια όπως τα «Wish You Were Here», «Money» και «Comfortably Numb». Το θέαμα έμεινε στην ιστορία, αλλά ακολούθησε σφοδρή αντιπαράθεση για την ανεπαρκή οργάνωση, τον συνωστισμό και τα σκουπίδια που έμειναν στην πόλη. Η ιστορία της συναυλίας

Ο Αντρέα Μποτσέλι στη λίμνη του Λας Βέγκας

Το 2006 ο Αντρέα Μποτσέλι παρουσίασε το «Under the Desert Sky», σε ειδικά κατασκευασμένη πλωτή σκηνή στη λίμνη του Λας Βέγκας. Η συναυλία κινηματογραφήθηκε για την αμερικανική τηλεόραση και κυκλοφόρησε σε DVD, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Andrea Bocelli

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Η Μαράια Κάρεϊ πάνω σε έναν τεράστιο νούφαρο

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε στον ποταμό Γκουαμά, στην Μπελέμ της Βραζιλίας, πάνω σε μια πλωτή σκηνή που είχε το σχήμα του γιγαντιαίου νούφαρου του Αμαζονίου. Η συναυλία εντάχθηκε στην καμπάνια ευαισθητοποίησης για την προστασία του τροπικού δάσους ενόψει της COP30. Reuters

Οι μουσικοί που παίζουν πραγματικά κάτω από το νερό

Το δανέζικο σχήμα Between Music προχώρησε ακόμη περισσότερο. Στην παράσταση «AquaSonic», πέντε καλλιτέχνες βυθίζονται σε γυάλινες δεξαμενές και τραγουδούν ή παίζουν ειδικά κατασκευασμένα όργανα εξ ολοκλήρου κάτω από το νερό. Η Λάιλα Σκόβμαντ και οι συνεργάτες της χρειάστηκαν δέκα χρόνια πειραματισμών για να παρουσιάσουν το 2016 την πρώτη ολοκληρωμένη υποβρύχια συναυλία. Between Music

Το 2006, εξάλλου, η Κέιτι Μελούα έδωσε δύο μικρές συναυλίες 303 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Βόρειας Θάλασσας, στο εσωτερικό της πλατφόρμας φυσικού αερίου Troll A. Το κοινό αποτελούσαν μόλις 20 εργαζόμενοι, αλλά η εμφάνιση καταγράφηκε από το Guinness World Records ως η βαθύτερη συναυλία κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.

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Ακόμη και ο Κάνιε Γουέστ έζησε τη δική του υδάτινη στιγμή: το 2015, κατά τη διάρκεια δωρεάν συναυλίας στη Λίμνη των Κύκνων του Ερεβάν, πήδηξε αυθόρμητα στο νερό τραγουδώντας το «Good Life». Εκατοντάδες θεατές τον ακολούθησαν και η αστυνομία αναγκάστηκε να διακόψει την εμφάνιση. Time

Στην περίπτωση της Έλενας Ξυδιά, πάντως, το νερό δεν λειτουργεί απλώς ως εντυπωσιακό σκηνικό. Γίνεται συμπρωταγωνιστής της μουσικής και μέσο προβολής τόπων που αξίζει όχι μόνο να γνωρίσουμε, αλλά κυρίως να προστατεύσουμε.

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