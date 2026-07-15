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Με το πλοίο «Κεφαλονιά» μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Ζακύνθου το F-16 που είχε κάνει αναγκαστική προσγείωση την περασμένη Πέμπτη 8 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του νησιού.

Σύμφωνα με το Imerazante.gr κλιμάκιο της αεροπορίας είχε φτάσει στο νησί από την περασμένη Πέμπτη για να απομακρύνει το μαχητικό αεροσκάφος από τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου, μια διαδικασία που κράτησε αρκετές ώρες.

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Τελικώς το αποσυναρμολόγησε βγάζοντας τα φτερά του και σήμερα τα ξημερώματα συνοδεία Αστυνομίας, Λιμεναρχείου και υψηλόβαθμων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας όπως και της Δημοτικής Αρχής και του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε από το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου στο λιμάνι του νησιού.

Ο πιλότος του F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από μηχανική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος.

Ο πιλότος ακολούθησε κατά γράμμα και με απόλυτη επιτυχία όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ειδικότερα, ο χειριστής άδειασε τις δεξαμενές καυσίμων, προσγείωσε το αεροσκάφος διασώζοντάς το χωρίς να χρησιμοποιήσει τις ρόδες.