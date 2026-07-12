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Σε κλίμα ξέφρενου ενθουσιασμού γιόρτασαν εκατοντάδες Άγγλοι φίλαθλοι στη Ζάκυνθο τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής τους ομάδας στους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά τη νίκη με 2-1 επί της Νορβηγίας.

Οι πανηγυρισμοί μεταφέρθηκαν και στον Λαγανά, όπου πολλοί τουρίστες από την Αγγλία συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, όπου βρίσκονται τα δημοφιλή μπαρ. Φορώντας φανέλες της εθνικής ομάδας, αλλά και μερικοί χωρίς μπλούζες, οι φίλαθλοι τραγούδησαν και γιόρτασαν τη νίκη της ομάδας του Τόμας Τούχελ.

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Ο δρόμος γέμισε από κόσμο, με την κυκλοφορία να γίνεται δύσκολη, ενώ σε βίντεο που καταγράφηκε από ταράτσα νυχτερινού καταστήματος ακούγεται το γνωστό αγγλικό σύνθημα «it’s coming home», που συνοδεύει εδώ και χρόνια τις ποδοσφαιρικές επιτυχίες της Αγγλίας.

Η Αγγλία πλέον προετοιμάζεται για τον ημιτελικό απέναντι στην Αργεντινή, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.