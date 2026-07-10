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Επανέρχονται σταδιακά οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο μαχητικό αεροσκάφο F-16 το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά από αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με το imerazante.gr το αεροσκάφος απομακρύνθηκε από τον χώρο του αεροδρομίου αργά χθες το βράδυ, επιτρέποντας την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του αερολιμένα και την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που ανέμεναν την αναχώρησή τους.

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Αύριο, το πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο θα έχει επανέλθει πλήρως καθώς η τουριστική περίοδος είναι στο αποκορύφωμα της.

Από την πρώτη στιγμή οι συναρμόδιοι φορείς κινητοποιήθηκαν, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα και να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η λειτουργία του αεροδρομίου.

Το προσωπικό της Fraport εργάστηκε για πολλές ώρες, συμβάλλοντας στις διαδικασίες αποκατάστασης και παρέχοντας υποστήριξη στο έργο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά την άφιξη του ειδικού κλιμακίου στον αερολιμένα.