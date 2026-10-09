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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μιας 44χρονης γυναίκας, η οποία αγνοείται μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες, ενώ αυτό έπλεε ανοιχτά της Ζακύνθου.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού. Τον συντονισμό της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Στις έρευνες για τον εντοπισμό της 44χρονης συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 έως 4 μποφόρ, ενώ οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό της γυναίκας συνεχίζονται.