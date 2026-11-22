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Ένα αποτρόπαιο περιστατικό κακοποίησης ζώου καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, όπου περαστικός εντόπισε σκύλο κρεμασμένο σε δέντρο και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο παρέλαβαν το ζώο, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν κρεμασμένο για ημέρες.

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Οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει ο σκύλος, αν πρόκειται για αδέσποτο, αλλά και να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που προχώρησαν στην αποτρόπαια πράξη.

Η περιοχή έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους κατοίκους εξαιτίας του μεγάλου αριθμού αδέσποτων σκύλων. Στον Άγιο Λέοντα είχε σημειωθεί και το περιστατικό με το πίτμπουλ που, πέρυσι, επιτέθηκε και σκότωσε μικρό παιδί, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ