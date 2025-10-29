Σε δίκη παραπέμπεται 16 χρόνια μετά ένας άνδρας για τη δολοφονία της 54χρονης Σκωτσέζας Jean Hanlon η οποία βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου τον Μάρτιο του 2009.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου παραπέμπει σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ανατολικής Κρήτης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τον πρώην φίλο της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cretalive.gr, πρόκειται για έναν Κρητικό, ο οποίος είχε εξεταστεί ως ύποπτος πριν από χρόνια, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι επιβαρυντικό σε βάρος του, αλλά η περίπτωση του επανήλθε στο «κάδρο» των Αρχών που τον κάλεσαν σε απολογία τον περασμένο Ιανουάριο. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμιξη στο θάνατο της 54χρονης.

Αντίθετη με το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου η εισαγγελική πρόταση



Η αρμόδια εισαγγελέας στις αρχές Αυγούστου πρότεινε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο καθώς έκρινε ότι δεν προκύπτουν στοιχεία ικανά για να «στείλουν» στο εδώλιο τον ύποπτο, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου όμως αποφάνθηκε υπέρ της παραπομπής του κρητικού σε δίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις γιοι της Jean Hanlon αγωνίζονται από την πρώτη στιγμή για τη δικαίωση της μνήμης της μητέρας τους ενώ έχουν απευθυνθεί στις ελληνικές και βρετανικές αρχές αλλά και σε ιδιωτικό ερευνητή.

Ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Απόστολος Ξυριτάκης επιβεβαίωσε στο Cretalive.gr την είδηση της παραπομπής σε δίκη, τονίζοντας ότι «η οικογένεια είναι ιδιαιτέρως ικανοποιημένη που το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου παραπέμπει ενώπιον του ΜΟΔ Ανατολικής Κρήτης τον πρώην φίλο της θανούσης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση». Ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοσημείωτη, όπως είπε, συνεισφορά του ιδιωτικού ερευνητή, Χάρη Βεραμόν, για την εξεύρεση σημαντικών στοιχείων. «Θεωρούμε ότι το αρμόδιο δικαστήριο θα δώσει την πρέπουσα προσοχή στα αποδεικτικά στοιχεία και θα οδηγηθεί σε ασφαλή κρίση».

Το χρονικό της υπόθεσης



Η 54χρονη Σκωτσέζα που ερωτεύτηκε την Κρήτη και επέλεξε το 2008, να μείνει μόνιμα στις Κάτω Γούβες του δήμου Χερσονήσου, τον Μάρτιο του 2009, εντοπίστηκε να επιπλέει στο λιμάνι του Ηρακλείου, τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Αρχικά, ο θάνατός της αποδόθηκε σε δυστύχημα. Η ιατροδικαστική έκθεση έκανε λόγο για θάνατο που οφειλόταν σε πνιγμό στη θάλασσα, συνέπεια κάκωσης του αυχένα με πλήρη διατομή του εγκεφαλικού στελέχους, αποτέλεσμα της πτώσης στο νερό από ύψος.

Ακολούθησε συμπληρωματική ιατροδικαστική έκθεση που άλλαξε τα δεδομένα. Αναφερόταν σε αυτή ότι, ο θάνατος της 54χρονης επήλθε από πτώση και πρόσκρουση σε έδαφος και υπήρξε η εκτίμηση ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε νεκρή στη θάλασσα.

Τελικών αποδόθηκε σε ανθρωποκτονία η οποία έχει μείνει ανεξιχνίαστη εδώ και 16 χρόνια.