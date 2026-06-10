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Αστυνομικούς της τροχαίας στοχοποίησαν ως υπαίτιους θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος, στην Καλλιθέα, με θύμα ένα αναβάτη μοτοσικλέτας, δύο χρήστες του διαδικτύου, τους οποίους συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, απειλή, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, μέσω διαδικτύου, σε βάρος αστυνομικού.

Με αφορμή θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2026, στην Καλλιθέα, χρήστες του διαδικτύου προέβαιναν σε δημοσιεύσεις μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον ανωτέρω αστυνομικό με το περιστατικό κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του.

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Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή-διαδικτυακή έρευνα καθώς και από την ανάλυση στοιχείων που προέκυψαν μέσω ανοιχτών πηγών του διαδικτύου, διακριβώθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ως διαχειριστές των δύο από τους πέντε λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης.