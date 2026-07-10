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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά στην υλοποίηση νέου προγράμματος απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους, με σκοπό τη διευκόλυνση της ένταξης επιστημόνων στην αγορά εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25 έως 54 ετών, κατόχους πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ. Οι επιλεγέντες θα εργαστούν με σύμβαση πλήρους απασχόλησης διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 12 μήνες.

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Τα ποσά της επιχορήγησης

Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές μπορούν να ανέλθουν έως τα 1.250 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα καλύπτει και το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών.

Προτεραιότητα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που παραμένει εκτός απασχόλησης. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε επαγγελματικές ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση, όπως οι μηχανικοί, οι οικονομολόγοι, οι επαγγελματίες της πληροφορικής και τα διοικητικά στελέχη.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι πρώην εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2026 χωρίς να ανανεωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω συμβάσεων πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο, προσφέροντας έτσι στους ωφελούμενους προοπτική εργασίας που μπορεί να φτάσει συνολικά έως και τα δύο έτη.