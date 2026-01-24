Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, η Αναστασία Αθηνή Τσούνη, γνωστή στο πανελλήνιο από το περίφημο χαστούκι στην Δήμητρα Λιάνη το 1997, στη Στοά του Βιβλίου. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες και έμεινε στην ιστορία.

Την είδηση αποκάλυψε το e-maistros.gr αναφέροντας ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο Μοναστηράκι την Κυριακή στις 11:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη.

Η ιστορία πίσω από το επικό χαστούκι

Στις 10 Οκτωβρίου στη Στοά του Βιβλίου εκεί που όλοι πίστευαν πως θα ήταν μία ήρεμη εκδήλωση η Αναστασία Αθήνη Τσούνη θα έγραφε ιστορία.

”Εγώ δεν καταδέχομαι να πάρω αυτό το βιβλίο” είπε και χαστούκισε την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου σε μια σκηνή που θα έμεινε στην ιστορία και έδωσε στην Αθήνη κάτι παραπάνω από 15 λευτερόλεπτα δημοσιότητας.

Η 47χρονη τότε Νατάσα Αθήνη – Τσούνη χωρισμένη, μητέρα τριών παιδιών η οποία εργαζόταν στην Οικονομική Αστυνομία (ΣΔΟΕ) περίμενε υπομονετικά στην ουρά για πολλή ώρα για να χαστουκίσει τη Λιάνη κι όχι για να της υπογράψει το βιβλίο της όπως όλοι οι υπόλοιποι.

Όταν έφτασε η σειρά της, με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη της χαστούκισε τη χήρα του πρώην ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τους άνδρες της ασφάλειας της κ. Λιάνη – Παπανδρέου, να τρέχουν για να επέμβουν. Παρέμεινε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου, μέχρι να έρθει το περιπολικό της αστυνομίας για να την παραλάβει.

Εκεί, την επισκέφθηκε η Δήμητρα Λιάνη και τη ρώτησε γιατί το έκανε. «Δεν ξέρω, ίσως να είχα φορτιστεί από όσα λέγονται για σένα στις εκπομπές» ήταν η απάντηση της.

Εξερχόμενη από το βιβλιοπωλείο η χήρα του πρώην πρωθυπουργού είχε πει πως δεν επιθυμεί τη δίωξη της γυναίκας και πως αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Τελικά, μετά από λίγες ώρες η δράστης οδηγήθηκε στο Α/Τ Ακροπόλεως και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να ακολουθήσουν τα τυπικά (ορισμός περιοριστικών μέτρων, ορισμός τακτικής δικάσιμου κλπ). Η Αθήνη – Τσούνη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη και προφανώς έγινε το πιο λαμπρό πρόσωπο της δημοσιότητας και βέβαια η αγαπημένη των καναλιών.

Αμετανόητη μέχρι το τέλος

«Θα το ξαναέκανα», είπε μερικές ημέρες αργότερα σε μια από τις πάρα πολλές συνεντεύξεις που έδωσε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. «Υπάρχουν τόσα προβλήματα, τόσες γυναίκες που παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, που αγωνίζονται και θα ασχολούμαστε με την κυρία αυτή; Ποια είναι η ιστορία της τέλος πάντων; Τι έχει προσφέρει; Ποιος είναι ο αγώνας της; Δε μου λέει κάτι το ότι ήταν παντρεμένη με έναν λαϊκό ηγέτη, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί εκ των υστέρων μου έδειξε εμένα πως τον μέτρησε με βάση τα χρήματα» είχε προσθέσει.

Είχε καταγγείλει, μάλιστα, πως στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου την είχαν χτυπήσει και ουσιαστικά της επέβαλαν να ζητήσει συγγνώμη από τη Δήμητρα Λιάνη.

Η Αθήνη έλεγε στους συναδέλφους της στο γραφείο πως «εγώ αυτή θα τη χτυπήσω». Λέγεται πως κάποιες από τις συναδέλφους της είχαν ειδοποιήσει την προηγούμενη ημέρα τον ΣΚΑΪ, ώστε να στείλει κάμερα στο βιβλιοπωλείο.

Η ίδια σε συνεντεύξεις της αρνείται πως το «έστησε», ωστόσο, έλεγε πως αν πετύχαινε τη Δήμητρα Λιάνη σε ένα απόμερο σημείο δε θα τη χαστούκιζε διότι δε θα υπήρχαν κάμερες και έτσι δε θα έπαιρνε το όλο θέμα διαστάσεις, δε θα τονιζόταν δηλαδή αυτό που με την πράξη της ήθελε να πει.

Παρ’ όλα αυτά, μετά από χρόνια, η ίδια παραδέχθηκε πως λίγο πριν το επεισόδιο είχε πάει στους δημοσιογράφους έξω από το βιβλιοπωλείο και τους είχε πει να… έχουν το νου τους γιατί κάτι θα συμβεί μέσα.

Η καταδίκη

Το τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών, στις 11 Μαρτίου 1999, καταδικάζει την Αθήνη – Τσούνη σε ποινή φυλάκισης επτά μηνών για απρόκλητη εξύβριση. Στην απολογία της τόνισε πως η πράξη της είχε ιδεολογικά κίνητρα, ενώ η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου είχε τονίσει στην κατάθεσή της πως δεν επιθυμεί τη δίωξή της.

Μετά τη δίκη άσκησε έφεση εκδικάστηκε και έπαυσε οριστικά η δίωξη σε βάρος της και αφέθηκε ελεύθερη. Συνέχισε να εργάζεται κανονικά στην υπηρεσία της αλλά της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή σύμφωνα με την οποία για πέντε χρόνια δε θα μπορούσε να πάρει προαγωγή.

Η Αθήνη έλεγε πως ποτέ δεν ήταν σε κάποιο κόμμα ενταγμένη. Ήταν, όμως, υποψήφια δημοτική σύμβουλος Παιανίας με τον συνδυασμό του Λάμπρου Κασαγιάννη ο οποίος υποστηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Έλαβε, μόλις 14 ψήφους!

Επίσης, η Νατάσα Αθήνη – Τσούνη πείστηκε από τον Γιώργο Καρατζαφέρη να «κατέβει» υποψήφια στις εκλογές με το ακροδεξιό «ΛΑ.Ο.Σ.» το 2007. Δεν τα κατάφερε να εκλεγεί αλλά ήταν η πρώτη επιλαχούσα κάτι που δημιούργησε κόντρα με τον τότε βουλευτή Κωστή Αϊβαλιώτη ο οποίος ήταν ο υποψήφιος που είχε τους αμέσως περισσότερους ψήφους από την Αθήνη – Τσούνη.

Η Αθήνη γεννήθηκε στο Μοναστηράκι της Βόνιτσας . Πέρασε το 1967 στη Νομική όπου αρχικά σπούδασε στο Οικονομικό και στη συνέχεια γράφτηκε και στο Νομικό τμήμα. Εκεί τη βρίσκουν και τα γεγονότα της Νομικής το 1973 όπου σύμφωνα με την ίδια, είχε ξυλοκοπηθεί από έναν αστυνομικό στην ταράτσα του κτιρίου όπου είχαν συγκεντρωθεί οι φοιτητές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χούντα.

Ήταν μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του Συλλόγου των Απανταχού Ρουμελιωτών, του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και της Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς».

