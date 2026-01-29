Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του το περασμένο Σάββατο (24/1) στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογήθηκε για περίπου δύο ώρες χωρίς δικηγόρο.

Advertisement

Advertisement

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο δράστης της δολοφονίας, που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, είχε σκοτώσει πριν από περίπου 12 χρόνια με τον ίδιο τρόπο την μητέρα του, έγκλημα για το οποίο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 2 Απριλίου 2014.

Για τη δολοφονία της μητέρας του καταδικάστηκε από το ΜΟΔ στις 28/9/2015 σε κάθειρξη 16 ετών, με μειωμένο καταλογισμό ενώ με εντολή του δικαστηρίου είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού.

Στις 3 Μαΐου 2018, ο κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε με εισαγγελική διάταξη σε εφαρμογή νόμου (4489/2017) που υπολόγιζε ως διπλή την κάθε μέρα εκτιόμενης κράτησης – νοσηλείας στο ψυχιατρείο των φυλακών. Επομένως τα πραγματικά 4 χρόνια μετρούσαν ως 8.

Στα σχετικά έγγραφα αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος κρινόταν «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» και έτσι με την αποφυλάκιση είχε διαταχθεί η μεταγωγή του αυθημερόν σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για εισαγωγή και νοσηλεία, όπου παρέμεινε για άγνωστο διάστημα.

Στον 46χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για την αποφυλάκιση του, τους οποίους δεν παραβίασε, που έληγαν τον προσεχή Φεβρουάριο.

(Με πληροφορίες από dikastiko.gr)