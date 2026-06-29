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Σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκαν τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση του Ιανουαρίου του 2022.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το πλημμέλημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Αντίθετα, απέρριψε τον ισχυρισμό περί ειλικρινούς μεταμέλειας, κρίνοντας ότι η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν έγινε με πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά κατόπιν υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο, όπως είχε επισημάνει και ο εισαγγελέας.

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Αθωωτική ήταν η απόφαση για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, έναν ακόμη εκπρόσωπο της εταιρείας και δύο στελέχη της Αττικής Οδού, ενώ ο εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή τεσσάρων συνολικά προσώπων.

Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για διαβίβαση των πρακτικών στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας για την Αττική Οδό.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr