Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (05/02) η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα τη χώρα, με την Ηλεία και τη Μεσσηνία να βρίσκονται στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην αποστολή μηνύματος 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο. Στη Μεσσηνία, τα φαινόμενα έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, με πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και αποκολλήσεις βράχων, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας. Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, σε σημεία το οδόστρωμα έχει «κοπεί» στα δύο, οδηγώντας σε διακοπές κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας έχει κλείσει κοντά στην είσοδο της πόλης, καθώς όγκοι νερού κατέβηκαν από το βουνό. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στον Ξηρόκαμπο, όπου ο δρόμος έχει υποχωρήσει εξαιτίας της ορμής των υδάτων. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το οδικό δίκτυο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τριφυλίας, Αντώνης Βλάχος, παρόμοια προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλα σημεία του δήμου, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι καταγγέλλουν «αδιαφορία από την τοπική αρχή και την περιφέρεια».

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι εικόνες λίγο έξω από την Κυπαρισσία, όπως μεταδόθηκαν από το Live News, όπου τεράστιοι βράχοι και μεγάλες ποσότητες λάσπης έχουν κατακλύσει τον δρόμο από την πλαγιά του βουνού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και χωρίζοντάς τον στα δύο.

Στην πόλη της Κυπαρισσίας, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να προχωρήσει σε απάντληση υδάτων από τουλάχιστον τέσσερα πλημμυρισμένα υπόγεια. Προβλήματα εντοπίζονται και στην περιοχή Μυρέικα, ενώ σε διάφορα σημεία έχουν υποχωρήσει περιφράξεις και έχουν πλημμυρίσει ακόμη και αυτοκίνητα.

Σοβαρή είναι η κατάσταση και στην περιοχή Πήδημα, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ρεμάτων, με αποτέλεσμα να κλείσει εκ νέου το τμήμα του δρόμου που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Όπως μεταδίδει το messinialive.gr, ο δρόμος προς τη δεξαμενή ύδρευσης στο Πήδημα έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, καθώς το παρακείμενο ρέμα υπερχείλισε, παρασύροντας τόνους χώματος, πετρών και βράχων.

Βίντεο που κυκλοφορεί προκαλεί σοκ, καταγράφοντας τόνους λασπόνερου να πέφτουν από μεγάλο ύψος πάνω από την περιοχή του Πηδήματος, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας.

Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στα χωριά του Ταϋγέτου, όπου μέχρι στιγμής έχουν πέσει πάνω από 65 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 65 τόνους νερού ανά στρέμμα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μάνη

Με την υπ’ αριθμ. Α408/03.02.2026 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικολάου Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως και την 30ή Απριλίου 2026, οι Κοινότητες:

Νεοχωρίου – Στούπας

Αγίου Νικολάου

Καρδαμύλης

Καρυοβουνίου

Πλάτσης

Νομιτσή

Αγίου Νίκωνα

Τραχήλας της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και παράκτια διάβρωση.

Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Αβίας παραμένει ήδη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 13ης Ιανουαρίου 2025.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, καθώς και για την ταυτόχρονη αναβάθμισή τους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των περιοχών μας.

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή στον Πύργο

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή (6/2/2026), τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ στον Πύργο λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Πύργου Στάθη Καννή.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πύργου ζητά από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων και, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των Αρχών. Γι’ αυτό και πάρθηκε η απόφαση να μείνουν κλειστά τα σχολεία αύριο, ώστε να μείνουν ασφαλείς οι πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της εκτεταμένης ζημιάς που προκλήθηκε στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, λόγω κατολίσθησης και υποχώρησης γέφυρας στον παραπόταμο του Ενιπέα, Κλαδέο, στην περιοχή Κοσκινά Αρχαίας Ολυμπίας, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία. Συνεργεία επιχειρούν την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πύργου Στάθης Καννής σημείωσε ότι «η ακραία κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στον Δήμο Πύργου, τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά μας. Χρειάστηκε να εκκενωθούν προληπτικά τρία σχολεία, σε μια περιοχή του Πύργου που έχει ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων και η διαδικασία αυτή διεξήχθη απολύτως ομαλά».

Σχετικά με την κινητοποίηση του Δήμου και των υπηρεσιών του ο κ. Κανής ανέφερε ότι «υπήρξε άμεση και παρασχέθηκε η απαραίτητη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την κακοκαιρία».

Αναφερόμενος και στην διακοπή υδροδότησης της πόλης, λόγω της ζημιάς στον αγωγό, αλλά και του συνόλου των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, o κ. Καννής τόνισε ότι «θα ζητήσουμε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος ο Δήμος Πύργου».

Και προσέθεσε: «Βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση για την εξέλιξη των φαινομένων, ιδίως λόγω των πιθανοτήτων να ενταθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα και να προκαλέσουν ενδεχομένως υπερχείλιση του ποταμού Αλφειού».

