Η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια σε κάποιους ανθρώπους. Όπως στην περίπτωση ενός επιβάτη του τραμ που συγκρούστηκε σήμερα στον Πειραιά ο οποίος βρισκόταν και στο λεωφορείο της Βούλας που είχε εμπλακεί σε τροχαίο στην λεωφόρο Ποσειδώνος τον Ιούλιο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, υποφέρει μάλιστα ακόμη από τον τραυματισμό του!

Η σύγκρουση του τραμ στην οδό Μικράς Ασίας λίγο πριν την έξοδο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη, είχε ως αποτέλεσμα 23 άνθρωποι να τραυματιστούν. Από αυτούς οι 17 μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και 6 στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του τραμ ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα ο συρμός να καταλήξει πάνω στο λεωφορείο το οποίο είχε σταθμεύσει σε στάση που μοιράζεται με τις σταθερές συγκοινωνίες.

«Το λεωφορείο είχε κάνει μόλις στάση, δεν είχε προλάβει να κλείσει την πόρτα για να φύγει. Ήρθε από πίσω με φόρα το τραμ. Έπεσε κάτω ο κόσμος, υπήρχαν ηλικιωμένοι», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.