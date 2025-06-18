Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο των Σερρών το μεσημέρι της Τετάρτης (18/6) καθώς σημειώθηκε έκρηξη, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών, στο χώρο του νεκροτομείου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 2 εγκαυματίες από έκρηξη φιάλης οξυγόνου, αν και τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στον υπόγειο του νοσηλευτικού ιδρύματος, πλησίον του νεκροτομείου, εν μέσω εργασιών συντήρησης των ψυγείων. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν δύο ελαφρά συντηρητές, ηλικίας 19 και 47 ετών, οι οποίοι και υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Πιο σοβαρά τραύματα φέρεται να έχει ο 19χρονος μαθητευόμενος ψυκτικός, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο μάτι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Η έκρηξη δεν προκάλεσε φωτιά στο σημείο ενώ επιτόπου έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής.

ΕΔΕ για το περιστατικό

Την ένορκη διοικητική εξέταση διέταξε η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με το ατύχημα που προκλήθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό των 2 συντηρητών.