Ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες της Ελλάδας μετά το ματς με τη Φινλανδία. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου οδήγησε σε «χορό» στο κέντρο του γηπέδου υπό τους ήχους του «Ελλάς ολέ».

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e

September 14, 2025

Σπανούλης: «Αφιερώνουμε το μετάλλιο στην Ελλάδα, είμαι υπερήφανος για τα παιδιά»

Μεγάλη ικανοποίηση εξέφρασε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, αφιερώνοντάς το στην Ελλάδα και στους φιλάθλους. «Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνουμε στην Ελλάδα. Ελλάδα, αυτό είναι για σένα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια της Εθνικής, επισημαίνοντας ότι η μοναδική κακή στιγμή ήρθε στον ημιτελικό. «Κάναμε εξαιρετική ομαδική δουλειά. Εμείς αδικήσαμε τον εαυτό μας. Μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παίξαμε καλά για 38 λεπτά και στο τέλος έγιναν λάθη, αλλά τα παιδιά ήταν εξαιρετικά», σημείωσε.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την αξία του Εργκίν Αταμάν, τονίζοντας πως είναι «εξαιρετικός προπονητής», ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική του πορεία με την Εθνική. «Ήταν πολλά τα 16 χρόνια, στα επόμενα τουρνουά δεν θα έχει τέτοια χτυποκάρδια. Τα παιδιά έκαναν εκπληκτική προσπάθεια, είμαι υπερήφανος γι’ αυτό», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι θα παραμείνει πάντα στο πλευρό της ομάδας. «Είμαι Έλληνας, είτε δεν είμαι είτε είμαι θα είμαι ο πιο μεγάλος οπαδός. Είχα πει στον Νίκο και τον πρόεδρο ότι την πρώτη φορά θα χτίσω και τη δεύτερη θα πάρουμε μετάλλιο».