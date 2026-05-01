Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα δεν έχει ένα πρόσωπο. Έχει πολλά. Από τις συναλλαγές με μετρητά και τα αδήλωτα εισοδήματα μέχρι τα εικονικά τιμολόγια, τις «εξαφανισμένες» εταιρείες και τους τζίρους εκατομμυρίων που υπήρχαν μόνο στα χαρτιά, η παραοικονομία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ανοιχτά μέτωπα της ελληνικής οικονομίας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται πλέον στο τραπέζι των ελεγκτικών αρχών, περίπου 45 δισ. ευρώ τον χρόνο κινούνται εκτός της επίσημης οικονομίας. Πρόκειται για περίπου το 21% του ΑΕΠ, δηλαδή για 1 στα 5 ευρώ που παράγονται στη χώρα, αλλά δεν καταγράφονται, δεν φορολογούνται και δεν επιστρέφουν ποτέ στην κοινωνία με τη μορφή δημόσιων εσόδων.



Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημοσιονομικό. Είναι και κοινωνικό. Όσο ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας μένει στη σκιά, τόσο το βάρος μεταφέρεται στους ίδιους: στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους συνεπείς επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις που δηλώνουν κανονικά τα εισοδήματά τους.



Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη μέσα από τις φορολογικές δηλώσεις. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζουν μέσο ετήσιο εισόδημα 3.665 ευρώ, δηλαδή περίπου 305 ευρώ τον μήνα. Είναι ένα ποσό που δύσκολα συμβαδίζει με την πραγματική κατανάλωση, τα ενοίκια, τις αγορές, τις μετακινήσεις και τη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα που καταγράφεται στην αγορά.



Αυτή ακριβώς η απόσταση ανάμεσα σε όσα δηλώνονται και σε όσα φαίνεται ότι δαπανώνται αποτελεί πλέον το νέο πεδίο των ελέγχων. Η ΑΑΔΕ δεν κοιτά μόνο το εισόδημα που γράφεται στη δήλωση. Κοιτά τις τραπεζικές κινήσεις, τις πληρωμές με κάρτες, τις αγορές, τα περιουσιακά στοιχεία, τις μεταφορές χρημάτων και τις καταναλωτικές συνήθειες.



Το μοντέλο αλλάζει. Από τους αποσπασματικούς ελέγχους του παρελθόντος, η φορολογική διοίκηση περνά σε μια πιο στοχευμένη ανάλυση κινδύνου. Με απλά λόγια, το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο «τι δήλωσες», αλλά και «αν αυτά που δήλωσες μπορούν να στηρίξουν τον τρόπο ζωής σου».



Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί 194.000 έλεγχοι σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Από αυτούς, 53.900 θα είναι φορολογικοί, 100.800 τελωνειακοί και 39.300 στοχευμένοι έλεγχοι υψηλού ρίσκου. Παράλληλα, οι στόχοι συμμόρφωσης γίνονται πιο συγκεκριμένοι: αύξηση της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, έγκαιρη πληρωμή βασικών φόρων και μεγαλύτερη εισπραξιμότητα νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.



Στην καρδιά του προβλήματος παραμένουν τα μετρητά. Παρά την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, τη διασύνδεση POS και ταμειακών μηχανών και την πλατφόρμα myDATA, το «χέρι με χέρι» εξακολουθεί να λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός απόκρυψης εισοδήματος. Τα μετρητά αντιστοιχούν περίπου στο 42% της αξίας και στο 54% του αριθμού των συναλλαγών στην Ελλάδα.



Την ίδια ώρα, το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν, από επίπεδα άνω του 30% στο 13,7%. Η μείωση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα ψηφιακά εργαλεία, στη διασύνδεση των POS, στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στη διαρκή διαβίβαση στοιχείων προς την ΑΑΔΕ. Όσο περισσότερες συναλλαγές αφήνουν ψηφιακό ίχνος, τόσο μικραίνει το πεδίο για απόκρυψη.



Το φαινόμενο, όμως, δεν περιορίζεται στις καθημερινές συναλλαγές. Επεκτείνεται σε ολόκληρους κλάδους: εστίαση, κατασκευές, τεχνικά επαγγέλματα, ιατρικές και νομικές υπηρεσίες, καύσιμα, αλκοόλ, ηλεκτρονικό εμπόριο, βραχυχρόνιες μισθώσεις, πλατφόρμες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδας.



Σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξάπλωση των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, των γνωστών ΙΚΕ. Σύμφωνα με τα δημόσια στατιστικά του ΓΕΜΗ, οι ενεργές ΙΚΕ ανέρχονται σε 111.758 και αντιστοιχούν στο 10,77% του συνόλου των ενεργών επιχειρήσεων στη χώρα. Με άλλα λόγια, περίπου μία στις δέκα ενεργές επιχειρήσεις στην Ελλάδα λειτουργεί σήμερα με τη μορφή ΙΚΕ.



Η δημοφιλία τους δεν είναι τυχαία. Η ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί γρήγορα, ακόμη και από ένα μόνο πρόσωπο, έχει χαμηλό κόστος ίδρυσης και δεν απαιτεί υψηλό αρχικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο μπορεί να είναι ακόμη και 1 ευρώ. Παράλληλα, προσφέρει περιορισμένη ευθύνη, καθώς για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνεται καταρχήν η ίδια η εταιρεία με την περιουσία της και όχι ο εταίρος με την προσωπική του περιουσία.



Αυτά τα χαρακτηριστικά έκαναν την ΙΚΕ ιδιαίτερα ελκυστική για μικρές επιχειρήσεις, νέους επαγγελματίες, startups και ανθρώπους που ήθελαν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς μεγάλο αρχικό κόστος. Είναι μια ευέλικτη εταιρική μορφή, πιο απλή από άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες και προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας οικονομίας όπου η ταχύτητα και το χαμηλό κόστος σύστασης παίζουν σημαντικό ρόλο.



Το ίδιο πλαίσιο, όμως, που διευκόλυνε τη νόμιμη επιχειρηματικότητα φαίνεται ότι αξιοποιήθηκε και από κυκλώματα φοροδιαφυγής. Η δυνατότητα δημιουργίας μονοπρόσωπης εταιρείας με ελάχιστο κεφάλαιο, σε συνδυασμό με την ευκολία γρήγορης σύστασης και εγκατάλειψης εταιρικών σχημάτων, μετέτρεψε ορισμένες ΙΚΕ σε ιδανικό «κέλυφος» για εικονικά τιμολόγια, τεχνητούς τζίρους και απώλειες ΦΠΑ.



Μόνο μέσα στο 2025, σε 13 ενδεικτικές περιπτώσεις που έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, «ΙΚΕ του 1 ευρώ» φέρονται να καταχράστηκαν πάνω από 50 εκατ. ευρώ μέσω ΦΠΑ. Ο μέσος όρος ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ ανά περίπτωση. Το σχήμα ήταν σχετικά απλό στην περιγραφή, αλλά εξαιρετικά σύνθετο στην ανίχνευση: εταιρείες εμφάνιζαν τεράστιους τζίρους, αντάλλασσαν εικονικά παραστατικά με άλλες εταιρείες του ίδιου κυκλώματος και «εξαφάνιζαν» ΦΠΑ και φόρους εισοδήματος.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μονοπρόσωπης ΙΚΕ στον Πειραιά, με αντικείμενο το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. Οι έλεγχοι εντόπισαν ότι μέσα σε μία χρονιά είχε εκδώσει και λάβει εκατοντάδες εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας άνω των 44 εκατ. ευρώ, με ΦΠΑ που ξεπερνούσε τα 10 εκατ. ευρώ.



Ανάλογες περιπτώσεις εντοπίστηκαν στο λιανικό εμπόριο κινητών τηλεφώνων, στις κατασκευές, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στη διαχείριση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, στον καθαρισμό κτιρίων, ακόμη και στο χονδρικό εμπόριο χρυσού. Μικρές και συχνά άγνωστες εταιρείες εμφάνιζαν τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς η πραγματική τους δραστηριότητα να μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια μεγέθη.



Στελέχη του ελεγκτικού μηχανισμού περιγράφουν το φαινόμενο ως «βασίλειο των ΙΚΕ». Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, αν κάθε χρόνο δημιουργούνται περίπου 1.000 τέτοιες ΙΚΕ, οι 800 εξαφανίζονται αφού πρώτα αφήσουν πίσω τους λογιστικά ίχνη 3 έως 4 δισ. ευρώ. Οι υποθέσεις που αποκαλύπτονται θεωρούνται μόνο η κορυφή του παγόβουνου, με τη λεία για εγκληματικές οργανώσεις να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά το 1 έως 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο.



Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα νέα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να κλείσουν οριστικά τα παράθυρα που έμεναν ανοιχτά για χρόνια. Το myDATA, τα POS, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης αλλάζουν την ταχύτητα και το βάθος των ελέγχων. Πλέον, τα παραστατικά δεν μένουν σε φακέλους και χαρτιά. Διαβιβάζονται, συγκρίνονται και ελέγχονται ηλεκτρονικά.



Η μάχη, ωστόσο, δεν είναι μόνο τεχνολογική. Είναι και θεσμική. Γιατί η ΙΚΕ, ως εταιρική μορφή, δεν είναι πρόβλημα από μόνη της. Αντιθέτως, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη νόμιμη επιχειρηματικότητα. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η ευελιξία της μετατρέπεται σε εργαλείο κατάχρησης, όταν η γρήγορη ίδρυση γίνεται γρήγορη εξαφάνιση και όταν το χαμηλό κεφάλαιο λειτουργεί ως κάλυμμα για τζίρους εκατομμυρίων που υπάρχουν μόνο στα τιμολόγια.



Η υπόθεση των «ΙΚΕ του 1 ευρώ» δείχνει την άλλη όψη της παραοικονομίας: όχι τη μικρή απόδειξη που δεν κόπηκε, αλλά τα οργανωμένα δίκτυα που μετατρέπουν την εταιρική ευελιξία σε μηχανισμό φοροδιαφυγής. Και όσο η οικονομία ψηφιοποιείται, τόσο οι έλεγχοι θα μπορούν να βλέπουν πιο καθαρά αυτό που για χρόνια κρυβόταν πίσω από χαρτιά, μετρητά και εταιρείες-φαντάσματα.

