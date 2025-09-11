Μία ένορκη κατάθεση θύματός του τον Αύγουστο του 2024 έγινε αφορμή για να ξεκινήσουν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έρευνα σε βάρος ενός 42χρονου άνδρα, να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία ενοχής του και οι δικαστικές αρχές να εκδώσουν σε βάρος του ένταλμα, δυνάμει του οποίου τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί, την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του.

Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών ο 42χρονος από το 2016 και τουλάχιστον μέχρι το 2022 προσέγγιζε νεαρές κοπέλες, κυρίως Ελληνίδες, οι οποίες είχαν οικονομικά προβλήματα, και τις έπειθε ότι θα τις βοηθήσει οικονομικά. Αντ’ αυτού, όμως, ουσιαστικά έθετε σε εφαρμογή το σχέδιό του, καθώς απαιτούσε γρήγορα να του επιστρέψουν τα χρήματα και τις υποχρέωνε να εκδίδονται.

Advertisement

Advertisement

Φέρεται να χρησιμοποιούσε απειλές, σωματική και ψυχολογική βία και με αυτόν τον τρόπο τις εξανάγκαζε να πραγματοποιούν ερωτικά ραντεβού σε ξενοδοχεία, συναντήσεις τις οποίες κανόνιζε εκείνος και λάμβανε το μεγαλύτερο ποσοστό της αμοιβής.

Έφθασε –σύμφωνα με τις αρχές- στο σημείο να φτιάξει μία εταιρεία παραγωγής πορνογραφικών ταινιών και βίντεο, η οποία λειτουργούσε μέσω διαδικτύου. Με τη χρήση απατηλών μέσων που αφορούσαν την υπόσχεση μεγάλων χρηματικών απολαβών, αλλά και με απειλές, καθώς και με σωματική ή ψυχολογική βία κατά περίπτωση, εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε γενετήσιες πράξεις, τις οποίες βιντεοσκοπούσε. Τα πορνογραφικά βίντεο αναρτώνταν σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα και προβάλλονταν κατόπιν εγγραφής των χρηστών και καταβολής χρηματικών ποσών, τα οποία παρακρατούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

Ο 42χρονος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, υποχρέωνε τις γυναίκες – θύματά του με τη χρήση βίας να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών, ιδίως κοκαΐνης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, ασκώντας σωματική βία, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους – μεταξύ των οποίων και μίας ανήλικης – χωρίς τη θέλησή τους. Παράλληλα, και με σκοπό να αποτρέψει τις γυναίκες από το να καταγγείλουν τη δράση του στις αρμόδιες αρχές, διέδιδε ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με επιφανή πρόσωπα και πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ανέφερε ακόμη και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι δήθεν θα εξασφάλιζαν την ατιμωρησία του.