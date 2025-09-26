Την υλοποίηση ενός καινοτόμου συστήματος μετακινήσεων που θα ενοποιεί τις πληρωμές για όλα τα μέσα μεταφοράς, προανήγγειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια του πάνελ «Αστικές συγκοινωνίες – Αστική κινητικότητα: Οι επιβάτες επιστρέφουν, οι προσδοκίες διευρύνονται».

Τι είναι το Account Based Ticketing



Πρόκειται για το σύστημα Account Based Ticketing, μια εφαρμογή που θα επιτρέπει στον επιβάτη να χρησιμοποιεί ένα ενιαίο λογαριασμό για μετακινήσεις με λεωφορεία, μετρό, ταξί, ποδήλατα και άλλες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας ευκολία και διαφάνεια στις συναλλαγές.

Ο κ. Σπηλιόπουλος ανέφερε πως το νέο σύστημα θα βασιστεί στην επιτυχία της ήδη εφαρμοσμένης τεχνολογίας ανέπαφων πληρωμών μέσω τραπεζικών καρτών. Ήδη, το 20% των επιβατών χρησιμοποιεί ανέπαφες συναλλαγές για την έκδοση εισιτηρίου, με το ποσοστό να αναμένεται να ξεπεράσει το 50% στο προσεχές διάστημα.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η χρήση των ανέπαφων συναλλαγών στους επιβάτες του αεροδρομίου, αγγίζοντας το 30%, ενώ σε απόλυτους αριθμούς, έχουν καταγραφεί πάνω από 10 εκατομμύρια συναλλαγές από τις αρχές του έτους.

«Μέσα σε δυόμισι χρόνια έγιναν όσα δεν είχαν γίνει τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες στις αστικές συγκοινωνίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΟΑΣΑ, αναφερόμενος στις επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη υλοποιηθεί για την ανανέωση του στόλου και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών.

Παράλληλα, προχωρούν νέα έργα για την προμήθεια συρμών στη ΣΤΑΣΥ και νέων οχημάτων για τη ΟΣΥ, στο πλαίσιο του ευρύτερου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής.

Ο κ. Σπηλιόπουλος αναφέρθηκε και στην επέκταση του δικτύου λεωφορείων προς περιοχές όπως ο Μαραθώνας, το Μαρκόπουλο και τα Καλύβια, τονίζοντας πως στόχος είναι η κάλυψη ολόκληρης της Περιφέρειας Αττικής με ποιοτικές δημόσιες μεταφορές.

Σημαντική είναι και η ενίσχυση της Συγκοινωνιακής Αστυνομίας, που αριθμεί ήδη 340 αστυνομικούς – από 140 που ήταν το προηγούμενο έτος – για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου.