Εντάσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Όπως αναφέρει το Thestival, οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδιζαν να κινηθούν προς την εθνική οδό, κλείνοντας το πέρασμα με το αστυνομικό όχημα. Κάποιοι αγρότες αντέδρασαν και μαζεύτηκαν γύρω από το όχημα, κουνώντας και χτυπώντας το. .Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες δημιούργησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους συγκεντρωμένους από το να προσεγγίσουν την εθνική οδό. Το κλίμα παρέμεινε τεταμένο και λίγο αργότερα σε νέα ένταση οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών ενώ πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία προσαγωγή.

Ένταση σημειώθηκε και στο μπλόκο της Νίκαιας: Αγρότες με τα τρακτέρ τους έσπασαν το στηθαίο στον παράδρομο, μπήκαν στην εθνική οδό και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το onlarissa, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο της Νίκαιας. Ο ένας είναι γνωστός αγροτσυνδικαλιστής.

Οι σημερινές κινητοποίησεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας – συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου – από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Με μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και στο ύψος της Καρδίτσας αρχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες την Κυριακή.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Thestival, Thesspost

