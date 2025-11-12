Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα μεταναστών εξεγέρθηκε λόγω της απόρριψης αιτημάτων ασύλου.

Όπως μετέδωσε το Thestival, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, καθώς η κατάσταση κλιμακώθηκε. Εν τέλει υπήρξε ομαλοποίηση και ακολούθησε έλεγχος των χώρων.

Σύμφωνα με το ThessPost, η εξέγερση εξελίχθηκε σε απόπειρα απόδρασης, με 12-13 άτομα, ηλικίας γύρω στα 20, να κόβουν σύρματα και να πετούν πέτρες κατά της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου- λάμψης, απώθησαν τους μετανάστες και μετά τους συνέλαβαν. Σημειώνεται πως στη δομή βρίσκονται 780 άτομα- 550 από την Αίγυπτο και οι υπόλοιποι κυρίως από το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν.