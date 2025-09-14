Eπεισόδιο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην Πλατεία Συντάγματος σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ένας άνδρας και μια γυναίκα από το Ισραήλ συνεπλάκησαν με τρεις Παλαιστίνιους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.

Advertisement

Advertisement

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Απογευματινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, σημειώθηκε επεισόδιο μεταξύ -5- αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, συνεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ (30χρονη γυναίκα και 29 χρονος άνδρας) και -3- άνδρες υπήκοοι Παλαιστίνης (ηλικίας 27, 26 και 25 ετών).

Από το επεισόδιο προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 29χρονο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ενώ στην κατοχή των υπηκόων Παλαιστίνης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- πλαστικά κοντάρια, από τα οποία -2- έφεραν σημαίες. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ