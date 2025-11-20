Σοβαρό επεισόδιο με τουρκικό αλιευτικό σημειώθηκε ανοιχτά του Αγαθονησίου το βράδυ της 18/11. Σκάφη του Λιμενικού προχώρησαν σε προειδοποιητικές βολές, για άμεση αποχώρηση.

Σύμφωνα με πηγές του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου 2025, δύο τουρκικά αλιευτικά σκάφη εισήλθαν εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.), στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου και αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Παρά τις συστάσεις, το τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών περιπολικών σκαφών.

Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής και τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.