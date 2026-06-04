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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πολυετής υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2019 έως και το 2024 σε Αγρίνιο και Κοζάνη, αποσπώντας παράνομα ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εικονικών αγροτεμαχίων.

Κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με την κωδική ονομασία «Θερισμός», συνελήφθησαν 14 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπραξαν παράνομα περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε κοινοτικές ενισχύσεις. Παράλληλα, η υπόθεση συνδέεται με φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τόσο ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης όσο και ο επιχειρησιακός συντονιστής της.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν αιτήσεις ενίσχυσης μέσω κοινών ή συνδεδεμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), χρησιμοποιώντας παρόμοια στοιχεία και δηλώνοντας αγροτεμάχια που στην πραγματικότητα δεν τους ανήκαν.

Πολλές από τις εκτάσεις που εμφανίζονταν στις αιτήσεις ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του Δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν ως εκμισθωτές εκτάσεων προς τρίτους δικαιούχους, παρότι δεν είχαν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό, οι παράνομα δηλωμένες εκτάσεις κατανέμονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονταν κάθε χρόνο μέσω διαφορετικών ΚΥΔ, δυσχεραίνοντας τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο ρόλος του φερόμενου ως αρχηγού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε τουλάχιστον έξι περιπτώσεις οι επιδοτήσεις κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου το αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος. Από εκεί, τα χρήματα μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς που ελέγχονταν από τον ίδιο ή αναλαμβάνονταν απευθείας.

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Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν και δύο άτομα με διασύνδεση σε ΚΥΔ, τα οποία καταχωρούσαν και οριστικοποιούσαν τις αιτήσεις των μελών της οργάνωσης, ενώ παράλληλα υπέβαλλαν και δικές τους ψευδείς δηλώσεις.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα τέσσερα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση συνέβαλαν στη στρατολόγηση νέων συμμετεχόντων, στην αναζήτηση δικαιούχων και στην απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της παράνομης δραστηριότητας.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και χώρους που σχετίζονται με την υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 16.820 ευρώ σε μετρητά, πέντε χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικά βιβλιάρια και πλήθος εγγράφων.

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Επιπλέον, βρέθηκαν σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ, δύο κυνηγετικά όπλα, καθώς και ποσότητες και δενδρύλλια κάνναβης.

Για τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος κοινοτικών επιχορηγήσεων κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και υπεύθυνης δήλωσης.

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Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 23 άτομα, τέσσερα νομικά πρόσωπα και δύο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση αλλά έχουν αποβιώσει. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.