Ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι από την οργάνωση της βόρειας Ελλάδας στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στην απολογία τους, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατείχαν νομίμως αγροτεμάχια.

Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους υπόλοιπους πέντε -οι οποίοι φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση- που θα οδηγηθούν στον ανακριτή την Τρίτη.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συνολικά για την υπόθεση της οργάνωσης της βόρειας Ελλάδας έχουν γίνει 17 συλλήψεις.