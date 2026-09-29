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Η πλατφόρμα των αιτήσεων παραμένει προσωρινά κλειστή και θα επαναλειτουργήσει για το κοινό την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν οριστικά την αίτησή τους, ώστε αυτή να εγκριθεί και να καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω των επίσημων ψηφιακών πλατφορμών της ΗΔΙΚΑ και του gov.gr.

Τυχόν εκπρόθεσμες αιτήσεις ή εκκρεμότητες δεν ακυρώνουν τη λήψη του επιδόματος, καθώς τα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά στην επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.

Οι επόμενες δόσεις του επιδόματος αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου και πριν από την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εκκαθάρισης της τέταρτης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα Α21 αναμένεται να ανοίξει εκ νέου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 08:00 το πρωί.

Με την επανενεργοποίηση της πλατφόρμας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν νέες αιτήσεις, αλλά και να προχωρούν σε τροποποιήσεις των ήδη υποβληθεισών αιτήσεών τους.

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Η συγκεκριμένη πληρωμή αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος το επίδομα είναι να έχει προχωρήσει σε οριστική υποβολή της αίτησης, ώστε αυτή να εμφανίζεται ως εγκεκριμένη και όχι απλώς ως αποθηκευμένη.

Όσοι επιχειρούν αυτή την περίοδο να εισέλθουν στην πλατφόρμα διαπιστώνουν ότι παραμένει προσωρινά κλειστή. Ο λόγος είναι ότι ο ΟΠΕΚΑ ολοκληρώνει τη διαδικασία εκκαθάρισης της τέταρτης δόσης.

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών, η πλατφόρμα θα είναι και πάλι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία των υφιστάμενων. Για την καταβολή του επιδόματος παιδιού, ο ΟΠΕΚΑ απαιτεί η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Οι επόμενες πληρωμές του Α21

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, οι υπόλοιπες πληρωμές του επιδόματος παιδιού για το 2026 έχουν ως εξής:

Τέταρτη δόση : 30 Σεπτεμβρίου, για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

30 Σεπτεμβρίου, για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Πέμπτη δόση : 30 Νοεμβρίου, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου.

30 Νοεμβρίου, για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Έκτη και τελευταία δόση: Αναμένεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου.

Οι ημερομηνίες των επόμενων πληρωμών ενδέχεται να επιβεβαιωθούν ή να εξειδικευτούν περαιτέρω μέσω νεότερων ανακοινώσεων του ΟΠΕΚΑ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους, καθώς και το ποσό που πρόκειται να καταβληθεί, μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή μέσω του gov.gr.

Σε περίπτωση που μια αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα ή βρίσκεται σε εκκρεμότητα λόγω ελέγχου, τα ποσά που αντιστοιχούν σε προηγούμενα δίμηνα δεν χάνονται. Καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στις τυχόν αλλαγές που μπορεί να έχουν προκύψει στα εισοδηματικά ή οικογενειακά στοιχεία των δικαιούχων. Τέτοιες μεταβολές ενδέχεται να επηρεάσουν την εισοδηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο δικαιούχος και, consequently, το ύψος της επόμενης δόσης.