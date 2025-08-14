Έναν αρκετά δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο φαίνεται πως βρήκε ο video editor της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να ανακοινώσει την άφιξη του Γιώργου Γιακουμάκη στον «δικέφαλο του Βορρά» με την μορφή δανεισμού από την μεξικανική Κρουζ Αζούλ.

Ο Έλληνας στράικερ έρχεται πιο ώριμος από ποτέ στην Ελλάδα, μετά από αρκετά χρόνια απουσίας στο εξωτερικό, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική γραμμή της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου.

Advertisement

Advertisement

Παρόλα αυτά, γεννιέται εύλογα μια ερώτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι δυνατόν η άφιξη μίας τόσο σπουδαίας μεταγραφής να επισκιαστεί; Κι όμως είναι δυνατόν και ο λόγος δεν είναι άλλος πέραν της πρωτότυπης ανακοίνωσής του από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Σε ένα σκηνικό βγαλμένο από μια άλλη εποχή, με τηλεόραση των 90’s και από κάτω σεμεδάκι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ γύρισαν πίσω στον χρόνο και κάθισαν αναπαυτικά στον καναπέ τους, βλέποντας ένα μεξικάνικο σίριαλ, στο οποίο ενημερώνονται για την άφιξη του Κρητικού φορ στην ομάδα τους.

Επική στιχομυθία για την ανακοίνωση Γιακουμάκη – «Το είπε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο»

– «Ντιέγκο έμαθες τα νέα; Πώς είναι δυνατόν να έκλεισε στον ΠΑΟΚ»

– «Μα τι λες Πάολα; Ποιος έκλεισε στον ΠΑΟΚ;»

– «Ο ΠΑΟΚ έκλεισε επιθετικό Ντιέγκο και μάλιστα δεν θα πιστέψεις από που».

– «Μα τι λες καλή μου; Ποιον επιθετικό; Από που;»

Advertisement

– «Από το μεξικάνικο πρωτάθλημα Ντιέγκο».

– «Μα τι λες καλή μου; Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι σίγουρο»;

– «Ναι! Το έγραψαν όλοι. Το είπε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο».

Advertisement

– «Μα ποιος είναι Πάολα; Πες μου την αλήθεια».

– «Τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Ντιέγκο».

– «Ποιος είναι; Να πάρει!»

Advertisement

– «Ο Γιακουμάκης Ντιέγκο».

Το εν λόγω βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρκετοί είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι ζητούν αύξηση στον μισθό του ανθρώπου που ανέλαβε να δημιουργήσει αυτό το «αριστούργημα».

Οψιόν αγοράς για τον Γιακουμάκη – Σέλτικ, MLS, Μεξικό και τώρα ΠΑΟΚ

Ο «δικέφαλος του Βορρά» απέκτησε τον Έλληνα φορ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο, πληρώνοντας στον σύλλογο από το Μεξικό 1,8 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Στη συμφωνία των δύο συλλόγων συμπεριλαμβάνεται η επιλογή της αγοράς του ποδοσφαιριστή μετά το τέλος του δανεισμού του.

Advertisement

Ποιος είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης

Advertisement

Ο Γιακουμάκης γεννήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1994 στο Ηράκλειο Κρήτης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στην ομάδα της γενέτειράς του, τον ΠΟΑ, προτού κάνει το βήμα στο επαγγελματικό επίπεδο με τον Πλατανιά το 2012. Με τον Πλατανιά αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν, μετρώντας συνολικά 67 συμμετοχές, 15 γκολ και πέντε ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Το καλοκαίρι του 2017, αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 48 συμμετοχές, πέτυχε τρία γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Άφιξη Γιακουμάκη στην Θεσσαλονίκη

Το 2020, και μετά από δύο δανεισμούς σε ΟΦΗ (12 συμμετοχές, τρεία γκολ, μία ασίστ) και Γκόρνικ Ζάμπρζε (12 συμμετοχές, τρεία γκολ, μία ασίστ) της Πολωνίας, ο Έλληνας επιθετικός μετακόμισε στην Ολλανδία για λογαριασμό της Φένλο. Εκεί πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, σημειώνοντας 29 γκολ και δύο ασίστ σε 33 εμφανίσεις, κατακτώντας το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Eredivisie για τη σεζόν 2020-21.

Οι εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Σέλτικ, που τον απέκτησε τον Αύγουστο του 2021. Στη Σκωτία συνέχισε με εντυπωσιακή συνέπεια, μετρώντας 57 συμμετοχές, 26 γκολ και δύο ασίστ, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και δύο Λιγκ Καπ ενώ επίσης αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ τη σεζόν 2021-22 με 13 γκολ.

Advertisement

Τον Φεβρουάριο του 2023 μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Atlanta United, όπου πρόλαβε να πετύχει 24 γκολ και πέντε ασίστ σε 43 συμμετοχές στο MLS και να ψηφιστεί Rookie of the Year για το 2023.Τη σεζόν 2024-25, ο Έλληνας επιθετικός φόρεσε τη φανέλα της Κρουζ Αζούλ στο Μεξικό, μετρώντας 40 συμμετοχές, εννιά γκολ και οκτώ ασίστ, συνεχίζοντας τις υψηλές του επιδόσεις και σε νέα ποδοσφαιρική ήπειρο.Σε διεθνές επίπεδο, ο Γιακουμάκης μετράει 22 συμμετοχές και τέσσερα γκολ με την Εθνική Ελλάδας, στην οποία αποτελεί σταθερό μέλος από το 2020.