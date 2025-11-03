Σε σοκ εξακολουθεί να παραμένει η τοπική κοινωνία στην Καλαμάτα και όχι μόνο μετά το απίστευτο περιστατικό της επίθεσης σκύλου ράτσας ροτβάιλερ στον 76χρονο ιδιοκτήτη του.

Ο γιος του 76χρονου με ανάρτησή του στο Facebook περιγράφει το αιματηρό περιστατικό, κάνει λόγο για ατυχές περιστατικό και υποστηρίζει πως ο σκύλος ήταν μέλος της οικογένειας και αντέδρασε απρόβλεπτα τη στιγμή που ο πατέρας του, του έβαζε φάρμακο στα αυτιά.

Advertisement

Advertisement

«Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι η οικογένεια θρηνεί για την απώλεια του ζώου, καθώς το ροτβάιλερ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. «Λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας», έγραψε, τονίζοντας ότι «όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».