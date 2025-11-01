Σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η ζωή του 76χρονου που δέχθηκε επίθεση από τον δικό του σκύλο στην Καλαμάτα, ενώ προηγουμένως, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προσπαθήσει να περιποιηθεί το ροτβάιλερ, χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι και επιχειρώντας να του δώσει ένα χάπι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 76χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και αναμένεται να διακομιστεί στο ΚΑΤ, με τον γιο του να δηλώνει σοκαρισμένος από το περιστατικό.

«Πραγματικά έχω σοκαριστεί από το συμβάν. Το σκυλί το είχαμε σχεδόν δέκα χρόνια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε», τόνισε.

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση του ροτβάιλερ

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει τον 76χρονο να προσπαθεί να σωθεί από την επίθεση που δέχτηκε από τον σκύλο του.

Ο ηλικιωμένος φαίνεται να πέφτει στο έδαφος και να προσπαθεί να ηρεμήσει το ροτβάιλερ, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, ο σκύλος συνέχισε να του επιτίθεται μέχρι και την εμφάνιση της αστυνομίας.

Το χρονικό της επίθεσης

Το άγριο περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) έξω από καφετέρια της Καλαμάτας. Μία γυναίκα τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και ενημέρωσε για την επίθεση του σκύλου ράτσας ροτβάιλερ σε έναν άνδρα λέγοντας «ελάτε, τον κατασπαράζει». Αμέσως, κλήθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ οι οποίοι έφτασαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από τα δόντια του ζώου, ωστόσο ο σκύλος συνέχισε να τον δαγκώνει με ιδιαίτερη αγριότητα.

Ένας αστυνομικός το πυροβόλησε και σκότωσε το σκύλο ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο τον 76χρονο ο οποίος έχει πολύ σοβαρά τραύματα στα χέρια του. Η πράξη του αστυνομικού να πυροβολήσει και να σκοτώσει το σκύλο θεωρείται «λύτρωση από κίνδυνο ζωής». Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας.