Ροτβάιλερ επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβαρά άνδρα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε το σκύλο.

Το άγριο περιστατικό συνέβη περίπου στις 14:00 έξω από καφετέρια της Καλαμάτας. Μία γυναίκα τηλεφώνησε στο ΕΚΑΒ και ενημέρωση για την επίθεση του σκύλου ράτσας ροτβάιλερ σε έναν άνδρα. Αμέσως, κλήθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ οι οποίοι έφτασαν στο σημείο.

Ένας αστυνομικός το πυροβόλησε και το σκότωσε το σκυλί ενώ το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο το θύμα το οποίο έχει πολύ σοβαρά τραύματα στα χέρια του. Η πράξη του αστυνομικού να πυροβολήσει και να σκοτώσει το σκύλο θεωρείται «λύτρωση από κίνδυνο ζωής».

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί εισαγγελέας.

Σύμφωνα με μια πληροφορία -η οποία δεν έχει επιβεβαιωθεί προσώρας – ο σκύλος ήταν του θύματος.