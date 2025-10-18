Σοκ προκαλούν ευρήματα έρευνας που έδειξε ότι εντοπίστηκε χημική ουσία που συνδέεται με διαταραχές της σεξουαλικής ανάπτυξης, την παχυσαρκία και τον καρκίνο σε πιπίλες που παράγονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες και έχουν χρησιμοποιηθεί σε εκατομμύρια μωρά στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Guardian, οι πιπίλες των εταιρειών Philips (Ολλανδία), Curaprox (Ελβετία) και Sophie la Girafe (Γαλλία) περιείχαν διφαινόλη Α (BPA), όπως έδειξαν εργαστηριακές δοκιμές της τσεχικής καταναλωτικής οργάνωσης dTest.

Η BPA είναι μια συνθετική χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πλαστικών και έχει παρόμοια δομή με τα οιστρογόνα, μιμούμενη τη δράση των ορμονών αυτών στο ανθρώπινο σώμα.

Όταν τα μωρά και τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την συνθετική ουσία BPA, έχει διαπιστωθεί ότι κινδυνέυουν να εμφανίσουν διαταραχές της ανάπτυξης, παχυσαρκία και προβλήματα αναπαραγωγής, καρδιακές παθήσεις ακόμη και αλλαγές στη συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ακτιβίστρια της οργάνωσης Chem Trust, Κλόι Τόπινγκ, τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της ανάπτυξης των οργάνων τους, ενώ η έκθεση από την βρεφική ηλικία ή τα πρώτα χρόνια της ζωής μπορεί να επηρεάσει την αναπαραγωγική ικανότητα και να προκαλέσει πρόωρη έναρξη εφηβείας.

Στη μελέτη, οι ερευνητές αγόρασαν 19 πιπίλες από καταστήματα σε Τσεχία, Σλοβενία και Ουγγαρία, καθώς και δύο από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Temu. Για να προσομοιώσουν τη χρήση από βρέφη, κάθε πιπίλα τοποθετήθηκε σε τεχνητό σάλιο για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 37°C, και στη συνέχεια αναλύθηκε η περιεκτικότητά της σε διφαινόλες.

Από τις τέσσερις πιπίλες στις οποίες εντοπίστηκε BPA, η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στην Curaprox Baby Grow with Love Soother με 19 μg/kg, υπερβαίνοντας το όριο των 10 μg/kg που ορίζει η ΕΕ. Η Sophie la Girafe “Natural Rubber” εμφάνισε 3 μg/kg, ενώ η Philips Avent Ultra Air 2 μg/kg, παρόλο που όλες διαφημίζονταν ως «χωρίς BPA».

Η εταιρεία Curaden, παραγωγός των προϊόντων Curaprox, ανακοίνωσε την άμεση απόσυρση των επηρεασμένων παρτίδων και την επιστροφή χρημάτων στους καταναλωτές. Η Vulli, παραγωγός της Sophie la Girafe, δήλωσε ότι οι πιπίλες δεν πωλούνται πλέον, ενώ η Philips ανέφερε ότι νέες δοκιμές από ανεξάρτητο εργαστήριο δεν εντόπισαν ανιχνεύσιμη BPA στα προϊόντα της και τόνισε ότι η ασφάλεια παραμένει «η ύψιστη προτεραιότητα».