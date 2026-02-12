Μια «ολόκληρη Ελλάδα» πέρασε μέσα σε έναν χρόνο από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Τα στοιχεία για το 2025 καταγράφουν δεκάδες εκατομμύρια ραντεβού, εκατομμύρια επισκέψεις και εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλείες. Στην κορυφή της πολιτικής συζήτησης μπαίνει πλέον και η αξιολόγηση των ίδιων των ασθενών, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να έχει ισχυρό όπλο τον μέσο όρο ικανοποίησης 4,07/5 ως απάντηση στο αφήγημα περί κατάρρευσης του συστήματος.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς καταγράφηκαν περίπου 12,5 εκατομμύρια επισκέψεις στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει τη μαζική χρήση του ΕΣΥ από τους πολίτες, αλλά και την τεράστια πίεση που δέχονται καθημερινά οι δομές υγείας.

Αναλυτικά:

Πάνω από 6,7 εκατ. επισκέψεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

Περισσότεροι από 5,1 εκατ. πολίτες στα Τμήματα Επειγόντων

Πάνω από 565.000 επισκέψεις στα απογευματινά ιατρεία

Τα δεδομένα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη υψηλή βάση περιστατικών των προηγούμενων ετών, με εκατομμύρια νοσηλείες και σχεδόν διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων περιστατικών ετησίως στο ΕΣΥ.

Η δήλωση Γεωργιάδη και το «όπλο» της αξιολόγησης ασθενών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον υψηλής ζήτησης υπηρεσιών υγείας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προβάλλει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ίδιων των ασθενών ως βασικό δείκτη λειτουργίας του συστήματος.

Όπως δήλωσε στη HuffPost:

«Οι αριθμοί δεν διαψεύδονται και είναι αποδεικτικά της τεράστιας προσπάθειας που κάνουμε. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του εργαλείου της αυτοαξιολόγησης από τους ίδιους τους χρήστες του ΕΣΥ μιλάνε από μόνα τους. Έχουμε βαθμολογία από πραγματικούς 26.364 ασθενείς, που μας απάντησαν αφού έλαβαν εξιτήριο. Γενικός μέσος όρος ικανοποίησης 4,07/5. Δηλαδή ποσοστό 81,4%. Αυτό είναι το ΕΣΥ που υπηρετούμε. Και αυτή είναι η απάντηση μας σε εκείνους που συνέχεια λένε ότι «καταρρέει». Προχωρούμε στις μεταρρυθμίσεις μας».

Το σύστημα αξιολόγησης βασίζεται σε ψηφιακή καταγραφή εμπειρίας ασθενών μετά το εξιτήριο και θεωρείται από το υπουργείο βασικό εργαλείο αποτύπωσης ποιότητας υπηρεσιών.

Οι δύο αναγνώσεις των ίδιων αριθμών

Οι αριθμοί από τη μία δείχνουν ότι οι πολίτες εξακολουθούν να στηρίζονται μαζικά στο δημόσιο σύστημα και ταυτόχρονα καταγράφουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την ιατρική φροντίδα

Από την άλλη αναδεικνύουν τη διαρκή πίεση σε προσωπικό και υποδομές που έχει να κάνει με χρόνιες παθογένειες. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα συνεχή άλματα που γίνονται στις υποδομές.

Τι έγινε τα τελευταία χρόνια – βασικοί αριθμοί:

2024-2025 στοχευμένες προσλήψεις και κίνητρα

Το 2025 ανακοινώθηκε πρόσληψη 530 μόνιμων γιατρών, με έμφαση σε ΜΕΘ και ΤΕΠ και κυρίως εκτός Αθήνας.

Παράλληλα μπήκαν οικονομικά κίνητρα έως 40.000€ για νέους γιατρούς που θα μπουν σε ειδικότητες με ελλείψεις (π.χ. γενική ιατρική, παθολογία). Στόχος: να καλυφθούν χρόνια κενά και να κατευθυνθούν νέοι γιατροί σε κρίσιμες ειδικότητες.

Τι ανακοινώθηκε για το 2026 – μεγάλα πακέτα προσλήψεων

Μεγάλος κύκλος προσλήψεων

Έχει εγκριθεί για το 2026 περίπου 5.000 – 5.228 νέες θέσεις στο ΕΣΥ (γιατροί, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό).

Το Υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι ο κλάδος υγείας θα πάρει το «μεγαλύτερο μερίδιο» προσλήψεων.

Τι δείχνει συνολικά η τάση

Υπάρχει σαφής γραμμή πολιτικής:

Μαζικές προκηρύξεις

Κίνητρα για ειδικότητες με ελλείψεις

Κίνητρα για νησιά / περιφέρεια

Μετατροπή επικουρικών σε μόνιμους

Αλλά το βασικό πρόβλημα που αναγνωρίζεται επίσημα: δυσκολία προσέλκυσης σε περιφέρεια και νησιά. Βασικό πρόβλημα η έλλειψη στέγης για την οποία όμως θα πρέπει να συμβάλει και η τοπική αυτοδιοίκηση

Το πολιτικό και κοινωνικό στοίχημα

Το βασικό ερώτημα παραμένει ανοικτό:

Είναι το ΕΣΥ ένα σύστημα που αντέχει χάρη στην προσπάθεια προσωπικού και μεταρρυθμίσεων ή ένα σύστημα που λειτουργεί στα όρια λόγω τεράστιας ζήτησης;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αριθμοί του 2025 επιβεβαιώνουν ένα δεδομένο: Το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει ο βασικός πυλώνας περίθαλψης για την ελληνική κοινωνία.