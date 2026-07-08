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Νομοθετική παρέμβαση με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας. Η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης στο δημόσιο νοσηλευτών που έχουν αποφοιτήσει από ιδιωτικά κολέγια, διευρύνοντας έτσι τη δεξαμενή των υποψηφίων για τις δομές του ΕΣΥ.

Την πρόθεση της κυβέρνησης αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων. Όπως ανέφερε, τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας συνεργάζονται για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα επιτρέψει την ένταξη περισσότερων αποφοίτων νοσηλευτικής στις διαδικασίες πρόσληψης του Δημοσίου.

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Η ρύθμιση θα επικεντρωθεί στη διευκόλυνση της αναγνώρισης τίτλων σπουδών αποφοίτων ιδιωτικών κολεγίων που συνεργάζονται με βρετανικά πανεπιστήμια. Μετά το Brexit, η διαδικασία αναγνώρισης των συγκεκριμένων τίτλων για εργασία στο Δημόσιο έχει καταστεί ιδιαίτερα δυσχερής, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μπορούν σήμερα, βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Υπουργείου Παιδείας, να απασχολούνται μόνο στον ιδιωτικό τομέα.

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση αφορά, σε πρώτη φάση, αποφοίτους ενός ιδιωτικού κολεγίου που προσφέρει πρόγραμμα Νοσηλευτικής σε συνεργασία με βρετανικό πανεπιστήμιο. Πρόκειται για περίπου 30 νέους νοσηλευτές ετησίως, αριθμός που, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στη στελέχωση του ΕΣΥ.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά η ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας. Οι χαμηλότερες αποδοχές και οι απαιτητικές συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ, σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα, εξακολουθούν να λειτουργούν αποτρεπτικά για πολλούς νέους νοσηλευτές, γεγονός που περιορίζει την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε παρέμβασης αφορά αποκλειστικά τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.