Μία ημέρα μετά τις προκρίσεις Τουρκίας και Ελλάδας, ανακοινώθηκε επίσημα η ώρα διεξαγωγής του μεγάλου ημιτελικού του EuroBasket 2025.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η FIBA επέλεξε να ορίσει στο βραδινό slot το πολυαναμενόμενο ντέρμπι ανάμεσα στην ομάδα του Σπανούλη και εκείνη του Αταμάν.

Έτσι, Ελλάδα και Τουρκία θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, με το τζάμπολ να έχει προγραμματιστεί για τις 21:00.

Ο πρώτος ημιτελικός, ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία, θα διεξαχθεί νωρίτερα, στις 17:00.