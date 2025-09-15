Χωρίς το παραμικρό σχόλιο ή λεζάντα αλλά με μια ανάρτηση που ισοδυναμεί με… 1.000 λέξεις επέλεξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μοιραστεί στα social media τη χαρά του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα στο Eurobasket 2025.

Ο Greek Freak κοινοποίησε φωτογραφίες με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα και τα παιδιά του, αλλά και στιγμές από την εξαιρετική πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι το 3ο σκαλί του βάθρου.

Advertisement

Advertisement

Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς χαρακτήρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».