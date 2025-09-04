Η Ελλάδα άφησε την Ισπανία εκτός της φάσης των «16» στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 86-90 και τερματίζοντας στην κορυφή του Γ’ ομίλου!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κατάφερε να προηγηθεί ακόμη και με 15 πόντους, αντέχοντας στο δυναμικό comeback των Ισπανών. Στην επόμενη φάση, η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ στο πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι στη Ρίγα.

Advertisement

Advertisement

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ξεχώρισαν με εξαιρετική απόδοση, καθορίζοντας τη νίκη της ομάδας. Παράλληλα, η ήττα σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Ισπανία, η οποία είχε 11 συνεχόμενες παρουσίες σε ημιτελικούς EuroBasket, στο τελευταίο ματς του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της «ρόχα».

Ονειρικό ξεκίνημα με Γιάννη δημιουργό και Ντόρσεϊ εκτελεστή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με έκπληξη από τον Σπανούλη, ο οποίος άφησε εκτός αρχικής πεντάδας τον Μήτογλου, επιλέγοντας να παίξει με τρία γκαρντ και τον Παπανικολάου στη θέση «4». Ο Σκαριόλο, από την πλευρά του, διέταξε να μαρκάρεται διπλά από νωρίς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προσπαθώντας να περιορίσουν την επιρροή του σούπερ σταρ της ελληνικής ομάδας. Ο Αντετοκούνμπο, όμως, μοιραζόταν άψογα την μπάλα στους συμπαίκτες του, οι οποίοι εκτελούσαν με ακρίβεια από μακριά.

Οι Ισπανοί ήταν επίσης αποτελεσματικοί στα πρώτα λεπτά, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς. Το παιχνίδι ήταν απίστευτα παραγωγικό: μέχρι το 16-13 της Ελλάδας στο 4′, δεν είχε υπάρξει άστοχο σουτ. Από εκεί και πέρα, η «γαλανόλευκη» πήρε τον έλεγχο. Όλοι οι παίκτες συνέβαλαν στο σκοράρισμα, με τους Κατσίβελη, Σλούκα και Παπανικολάου να είναι εύστοχοι από την περίμετρο. Ο Αντετοκούνμπο πέτυχε το πρώτο του καλάθι 5:15 μετά το τζάμπολ, αλλά ξεχώρισε ως δημιουργός, μοιράζοντας τέσσερις ασίστ στην πρώτη περίοδο.

Τη διαφορά, όμως, έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο νατουραλιζέ γκαρντ της Εθνικής «πήρε φωτιά» από τα 6,75 μέτρα και διαμόρφωσε το 27-14, 3:44 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, έχοντας πετύχει τόσους πόντους όση είχε όλη η Ισπανία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Ελλάδα έφτασε μέχρι το +16 (30-14, 8′) με καλάθι του Τολιόπουλου, ενώ οι Ισπανοί κατάφεραν μόνο να μειώσουν σε 31-20 στο τέλος της πρώτης περιόδου, με την Εθνική να έχει 8/10 τρίποντα.

Στη δεύτερη περίοδο, η Εθνική μπήκε δυνατά, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήρθε από τον πάγκο και έδωσε λύσεις μέσα από τη ρακέτα, με δύο γρήγορα καλάθια που διαμόρφωσαν το 35-20. Ο Σκαριόλο αναγκάστηκε να αποσύρει τον Μπίλι Ερνανγκόμεθ, βάζοντας στη θέση του τον πιο αθλητικό Σίμα.

Η Ισπανία βρήκε αντίδραση, μειώνοντας σταδιακά με επιμέρους 13-3, χάρη σε μεγάλα σουτ των Αλντάμα και Λόπεθ-Αροστέγκι, φτάνοντας στο 38-33, 5:50 πριν το ημίχρονο. Παρά τα προβλήματα στην άμυνα και τις κακές περιστροφές, η Ελλάδα διαχειρίστηκε την πίεση χάρη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ανέλαβε τις επιθέσεις, και τον Ντόρσεϊ, που διαμόρφωσε το 44-33 στο 17′. Το πρώτο καλάθι του Μήτογλου έστειλε τη διαφορά στους 15 πόντους, με το ημίχρονο να κλείνει στο 50-35. Ο Γιάννης είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ, εκ των οποίων οι 9 πόντοι ήρθαν στη δεύτερη περίοδο, όταν η Ισπανία είχε μειώσει στους έξι.

Advertisement

Στην τρίτη περίοδο, η Ισπανία αντέδρασε έντονα, με τους Πραντίγια και Γιούστα να οδηγούν σε σερί 9-0 και να μειώνουν σε 50-44, 7:39 πριν το τέλος της περιόδου. Η ελληνική ομάδα βρέθηκε σε δυσκολία, επηρεασμένη και από το τρίτο φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά κατάφερε να πάρει ξανά διψήφια διαφορά με τρίποντα των Παπανικολάου και Ντόρσεϊ και καλάθι του Καλαϊτζάκη (66-55, 28′). Παρ’ όλα αυτά, η Ισπανία έκλεισε δυνατά την περίοδο, μειώνοντας σε 68-63 με τον Σεντ-Σουπέρι και μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με αυτοπεποίθηση.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Σλούκας έστειλε την Ελλάδα στο +7 (70-63), αλλά οι Ισπανοί διατήρησαν την ψυχολογία τους από το προηγούμενο δεκάλεπτο και το παιχνίδι συνέχισε να κρατάει το ενδιαφέρον ψηλά.

Advertisement

Δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90