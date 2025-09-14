Ύστερα από 16 χρόνια αναμονής, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και οι Έλληνες το γεύτηκαν με όλη τους την ψυχή.

Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων στην Εθνική ομάδα μπάσκετ, που επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025, οι διεθνείς μαζί με όλο το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση συγκεντρώθηκαν στα αποδυτήρια για να ξεσπάσουν.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο άνοιξε την πρώτη σαμπάνια, δίνοντας το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι.

«Ελλάς, ολέ, ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ!» αντηχούσε στους τοίχους, με τους παίκτες να χορεύουν, να τραγουδούν και να αγκαλιάζονται, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν δίστασε να… μοιράσει μερικές φιλικές σφαλιάρες στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μόλις τα πνεύματα καταλάγιασαν για λίγες στιγμές, ήρθε η ώρα της αποθέωσης για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, τον μπουγέλωσε, με όλη την ομάδα να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός απολάμβανε τη στιγμή με χαμόγελο περηφάνιας.