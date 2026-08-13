Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus – EUC) ξεχωρίζει για την ακαδημαϊκή του αριστεία, την καινοτομία, την έρευνα και τη στενή διασύνδεση με την αγορά εργασίας, προσφέροντας στους φοιτητές και στις φοιτήτριές του ισχυρά επαγγελματικά εφόδια και υψηλά ποσοστά απασχολησιμότητας.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο και δυναμικό φοιτητικό περιβάλλον, όπου η εκπαίδευση συνδυάζεται ουσιαστικά με τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, την υγεία και την ευεξία, ενισχύοντας την προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών.

Advertisement

Advertisement

Σπουδές Υγείας, Ευεξίας και Αθλητικής Απόδοσης

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επενδύει ουσιαστικά στις Επιστήμες Υγείας και Άσκησης, προσφέροντας σύγχρονα προγράμματα σπουδών που συνδέονται άμεσα με την πρόληψη, την αποκατάσταση, τη φυσική δραστηριότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

– Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

Το πρόγραμμα Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής συνδέει την επιστήμη της άσκησης με την προπονητική, την εργοφυσιολογία και την προαγωγή της υγείας, προσφέροντας στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις για τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου, τη φυσική κατάσταση και τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης.

– Διατροφή και Διαιτολογία

Το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας παρέχει σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις γύρω από τη διατροφή, την πρόληψη νοσημάτων και την ευεξία, προετοιμάζοντας επαγγελματίες που συμβάλλουν στην υγεία του πληθυσμού και στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης μέσω εξατομικευμένης διατροφικής υποστήριξης.

– Εργοθεραπεία

Το πρόγραμμα Εργοθεραπείας επικεντρώνεται στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής ατόμων όλων των ηλικιών, μέσα από εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την αυτονομία και τη συμμετοχή στην καθημερινή ζωή.

– Φυσικοθεραπεία

Το Πτυχίο Φυσικοθεραπείας συνδυάζει θεωρητική γνώση και εκτεταμένη κλινική πρακτική εκπαίδευση, προετοιμάζοντας επαγγελματίες που συμβάλλουν στην αποκατάσταση τραυματισμών, τη βελτίωση της κινητικότητας και την ενίσχυση της σωματικής υγείας αθλητών και ασθενών.

Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν επιστημονική γνώση, πρακτική εκπαίδευση και σύγχρονες τεχνολογίες, προετοιμάζοντας επαγγελματίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην υγεία, την αποκατάσταση, την αθλητική απόδοση και την ευεξία του σύγχρονου ανθρώπου. Η σύνδεση του αθλητισμού με τις Επιστήμες Υγείας δημιουργεί ένα μοναδικό διεπιστημονικό περιβάλλον, όπου οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες που ενισχύουν τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες.

Advertisement

Αθλητισμός ως Τρόπος Ζωής στο EUC

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus – EUC), ο αθλητισμός αποτελεί βασικό κομμάτι της πανεπιστημιακής εμπειρίας και της καθημερινότητας των φοιτητών. Οι ανδρικές και γυναικείες ομάδες συμμετέχουν ενεργά στα πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων όπως:

Ποδόσφαιρο

Φούτσαλ

Καλαθόσφαιρα

Πετοσφαίριση

Χειροσφαίριση

Στίβος

Σκοποβολή

Τένις

Κολύμβηση

Τζούντο

και πολλά ακόμη ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις και οργανωμένη αθλητική δομή, το Πανεπιστήμιο προσφέρει ιδανικές συνθήκες για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν σπουδές και αθλητική εξέλιξη. Σήμερα, στο EUC φοιτούν αθλητές και αθλήτριες που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους και Πανευρωπαϊκούς αγώνες, εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο και το Πανεπιστήμιο.

Advertisement

Αθλητικές Υποτροφίες και Στήριξη Φοιτητών – Αθλητών

Το EUC στηρίζει έμπρακτα τους φοιτητές-αθλητές, προσφέροντας ανταγωνιστικές αθλητικές υποτροφίες που επιβραβεύουν την προσπάθεια, την αφοσίωση και τις αθλητικές επιδόσεις. Οι υποτροφίες αυτές διευκολύνουν την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισορροπημένη ακαδημαϊκή και αθλητική εξέλιξη.

Χειροσφαίριση: Παράδοση, Πρωταθλητισμός και Διεθνής Παρουσία

Η χειροσφαίριση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου. Με ιστορία που ξεκινά από το 1986, η ανδρική ομάδα αγωνίζεται στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας, καταγράφοντας σημαντικές διακρίσεις και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ομάδα στελεχώνεται κυρίως από φοιτητές που καταφέρνουν να συνδυάζουν επιτυχώς τον πρωταθλητισμό με τις σπουδές τους, αποδεικνύοντας ότι το EUC αποτελεί ιδανικό προορισμό για αθλητές υψηλού επιπέδου.

Advertisement

Παράλληλα, οι ακαδημίες χειροσφαίρισης συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες σε παγκύπριο επίπεδο.

Η ομάδα Χειροσφαίρισης του Πανεπιστημίου είναι πρωταθλήτρια για 25 συνεχόμενα χρόνια στα πρωταθλήματα που διοργανώνει η ΚΟΠΑ.

Γιατί να Επιλέξεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει:

Advertisement

Δυνατότητα συνδυασμού σπουδών και πρωταθλητισμού

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμού

Συμμετοχή σε οργανωμένα πανεπιστημιακά και εθνικά πρωταθλήματα

Υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις

Εξειδικευμένο γυμναστήριο για εργομετρικές μετρήσεις

Ανταγωνιστικές αθλητικές υποτροφίες

Πρακτική εκπαίδευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των φοιτητών

Σπουδές, Υγεία και Αθλητισμός σε Ένα Δυναμικό Περιβάλλον

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα δυναμικό περιβάλλον όπου η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η υγεία και η προσωπική ανάπτυξη συνυπάρχουν αρμονικά, δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή, επαγγελματική και αθλητική πορεία.

Advertisement

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τις αθλητικές υποτροφίες επικοινωνήστε στο [email protected] ή στο +357 22 713000.

Advertisement