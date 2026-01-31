Στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται, ενδέχεται να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία συγκλίνουν τα στελέχη της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η ανήλικη φέρεται να προμηθεύτηκε εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη, την ημέρα της εξαφάνισής της, γεγονός που ενισχύει το συγκεκριμένο σενάριο.

Εισιτήριο για την ίδια ημέρα

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες και υλικό που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, η 16χρονη, μόλις έφτασε στην Αθήνα, επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και εξέδωσε εισιτήριο για πτήση προς Φρανκφούρτη το ίδιο απόγευμα. Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου ανέφερε ότι η ανήλικη πλήρωσε με μετρητά και πως η πτήση αναχωρούσε περίπου στις 17:00.

Διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Στη συνέχεια, η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει τον οδηγό ταξί, ο οποίος αναμένεται να κληθεί για κατάθεση, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι τελευταίες κινήσεις της ανήλικης στην Ελλάδα.

Δεν απάντησε η αεροπορική

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, παρά τα επανειλημμένα έγγραφα που εστάλησαν σε αεροπορικές εταιρείες, η εταιρεία που φέρεται να εξέδωσε το εισιτήριο δεν έχει απαντήσει. Ωστόσο, μέσω Europol, οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερώσει τις γερμανικές, σε περίπτωση που εντοπιστεί το παιδί στη Γερμανία.

«Είχε ήδη προσγειωθεί»

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι όταν οι γονείς δήλωσαν την εξαφάνιση, το βράδυ της ίδιας ημέρας, εκτιμάται πως η πτήση είχε ήδη προσγειωθεί. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο, καθώς δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της άφιξης.

Έκκληση της μητέρας

Η μητέρα της Λόρας απηύθυνε δημόσια έκκληση προς την κόρη της να δώσει ένα σημάδι ζωής, τονίζοντας ότι η οικογένεια αγωνιά και θέλει μόνο να γνωρίζει πως είναι καλά.