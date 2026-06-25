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Το ιστορικό παραδοσιακό καφενείο «Η Μουριά» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χ. Τρικούπη και Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια, μετά από 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (η πρώτη άδεια χρήσης του εκδόθηκε το 1915) κινδυνεύει άμεσα με κλείσιμο.

Όπως γράφει στο φωτορεπορτάζ της η φωτογράφος της Eurokinissi Τατιάνα Μπόλαρη ο έβδομος κατά σειρά ιδιοκτήτης του καφενείου Χρήστος Βάνας, ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι πρέπει το καφενείο να κλείσει για να αλλάξει η χρήση του.

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«”Η Μουριά” είναι ένα εμβληματικό και ιστορικό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, αγώνων και αγωνιστών της ιστορίας, αλλά και της καθημερινότητας. Αυτό μαρτυρούν τα έργα τέχνης και ο διάκοσμος του χώρου, όλα δώρα και αφιερώματα από όσους είναι τακτικοί θαμώνες, αλλά και που πέρασαν και έμαθαν τη “Μουριά” ακόμα και από το εξωτερικό», αναφέρει.

Η είδηση αυτή πυροδότησε άμεσα ένα τεράστιο κύμα αντιδράσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν την απογοήτευση και τη συμπαράστασή τους.

Κινητοποίηση φορέων: Να κηρυχθεί νεότερο μνημείο

Η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας πήρε επίσημα θέση, καλώντας τόσο τον Δήμο Αθηναίων όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού να παρέμβουν άμεσα. Το αίτημα είναι σαφές: να χαρακτηριστεί το εμβληματικό καφενείο ως νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς από την αρμόδια Υπηρεσία, διασφαλίζοντας έτσι νομοθετικά τη διατήρηση της χρήσης του. «Η ιστορία δεν αλλάζει χρήση» – Ψήφισμα και συλλογή υπογραφών

Παράλληλα, οι πολίτες παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Στο διαδίκτυο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια μεγάλη καμπάνια συλλογής υπογραφών υπό τον τίτλο «Η ιστορία δεν αλλάζει χρήση – 111 χρόνια Μουριά». Οι υπογράφοντες δηλώνουν την πλήρη συμπαράστασή τους στον Χρήστο Βάνα και στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στην πλήρη τουριστικοποίηση και την αλλοίωση του αυθεντικού χαρακτήρα των Εξαρχείων, τονίζοντας την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανό κάθε κομμάτι του πολιτισμού της γειτονιάς.

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