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Άγνωστα είναι τα αίτια της εν ψυχρώ δολοφονίας του 35χρονου άνδρα χθες στα Εξάρχεια, με τις αρχές να αναζητούν το δράστη που το βράδυ του Σαββάτου τον σκότωσε με 4 σφαίρες την ώρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του.

Η δολοφονία έγινε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, με τους περίοικους αναφέρουν στις Αρχές, πως ο δράστης διέφυγε προς τον λόφο. Η περιοχή αποκλείστηκε, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης.

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Τα αίτια της δολοφονίας προβληματίζουν την αστυνομία, με όλα τα σενάρια να είναι ακόμη ανοιχτά, αν και οι υποψίες στρέφονται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε κυκλώματα ναρκωτικών.

Το θύμα είχε βγάλει το σκύλο του βόλτα ενώ ενδιαφέρον έχει ότι ο σκύλος δεν αντέδρασε την ώρα της επίθεσης κατά του αφεντικού του. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, είδαν το κατοικίδιο να στέκεται τρομαγμένο δίπλα στο θύμα και να μην τον εγκαταλείπει.