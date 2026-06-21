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Για χρόνια η Φανή Χαλκιά ήταν πεπεισμένη ότι δεν θα αποκτούσε παιδιά, όπως είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της. Μάλιστα, είχε αποδεχτεί πλήρως αυτό το ενδεχόμενο και δεν την προβλημάτιζε η ιδέα ότι δεν θα γινόταν μητέρα. Ωστόσο, η ζωή της επιφύλασσε μια διαφορετική εξέλιξη, καθώς σήμερα έχει δύο γιους με τον σύντροφό της, Λούη Καραμάνο.



«Δεν έκανα παιδιά σε μικρή ηλικία, αλλά στα 39 μου. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνω παιδιά, δηλαδή τόσο σίγουρη που δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλήθεια το λέω. Είχα συμφιλιωθεί με αυτό και δεν με ενοχλούσε», δήλωσε η Φανή Χαλκιά σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Μαμά-δες», το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως ακόμη και αν δεν έκανε παιδί, θα συνέχισε να απολαμβάνει τη ζωή της. «Καμιά φορά Νόμιζα ότι την ζωή την προσαρμόζουμε στη συνθήκη που ζούμε. Δηλαδή έλεγα πάντα, είτε κάνω είτε δεν κάνω παιδιά, θα περνάω πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία θα ζω και όλα θα είναι φανταστικά. Όντως. Νομίζω ότι η σχέση με τον εαυτό μας έχει να κάνει πολύ», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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