Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από τα τρία μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου έξω από το γραφείο του βουλευτή Φλώρινας της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρου Παπασωτηρίου, προκειμένου να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους και να στείλουν “μήνυμα στον ίδιο αλλά και στην Κυβέρνηση την οποία υπηρετεί στην αντιλαϊκή και αντιαγροτική πολιτική της, ότι συνεχίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα μας στα μπλόκα, αποφασιστικά και ενωμένοι διεκδικώντας το να μείνουμε στα χωριά μας και να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας”.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους άδειασαν κουβάδες με κοπριά στην είσοδο του πολιτικού γραφείου του βουλευτή, ενώ στην είσοδο της οικοδομής άφησαν μία μπάλα άχυρο και μήλα.

Οι αγρότες θα συνεχίσουν με αντίστοιχες κινητοποιήσεις στα γραφεία και άλλων βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: neaflorina.gr