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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν ενισχυθεί, με περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα.

Στο σημείο συνδράμουν συνολικά 85 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τρία πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 7 ελικόπτερα.

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Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, με την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων να είναι εξαιρετικά δύσκολη και να περιπλέκει το έργο της κατάσβεσης.

Θυμίζουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:10 της Δευτέρας, ενώ στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσής της.