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Στην προληπτική εκκένωση του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί προχωρούν οι Αρχές μετα το ξέσπασμα της φωτιάς στο Ποικίλο Όρος την Παρασκευή (31/7).

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 95 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων για τον συντονισμό τους.

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Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προχώρησε η Αστυνομία στην περιοχή του Χαΐδαρίου λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση κοντά στην Περιφερειακή Αιγάλεω.

Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες εκτροπές κυκλοφορίας:

-Στην Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αττική Οδό.

-Στη λεωφόρο Αθηνών, στη συμβολή με την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα προς Αθήνα.

-Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

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-Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου, επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο.

-Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Παλάσκα, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Αθηνών.

-Στη λεωφόρο Σχιστού, από τη συμβολή της με την οδό Λαμπράκη, στο ρεύμα προς το Σχιστό.

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