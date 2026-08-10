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Μάχη με τις φλόγες δίνουν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (10/8) οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον Κουβαρά, με την πυρκαγιά να έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αποθήκη και δασικές εκτάσεις.

Μέσα στην ένταση της επιχείρησης κατάσβεσης, μια διαφορετική στιγμή κατέγραψε η ζωντανή σύνδεση του ρεπόρτερ του ΕΡΤNews, Σπύρου Δαρσινού, από το πύρινο μέτωπο.

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Ο δημοσιογράφος βρισκόταν στην περιοχή και μετέδιδε τις τελευταίες εξελίξεις, όταν εντόπισε μέσα στα ξερά χόρτα μια χελώνα, σε κοντινή απόσταση από τις φλόγες.

Ο ρεπόρτερ σταμάτησε για λίγο τη μετάδοση, πλησίασε το ζώο και το πήρε στα χέρια του, προκειμένου να ελέγξει την κατάστασή του.

Η χελώνα ήταν ζωντανή, ωστόσο είχε υποστεί εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια της. Ο δημοσιογράφος διαπίστωσε ότι μπορούσε να κινηθεί και ότι δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε άμεσο κίνδυνο.

Στη συνέχεια συνέχισε τη ζωντανή μετάδοση, κρατώντας τη χελώνα στα χέρια του και ενημερώνοντας παράλληλα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε από την κάμερα, με τον δημοσιογράφο να σχολιάζει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο μέτωπο: «Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων».